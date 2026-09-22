La Orquesta Larios Pop del Soho.

La Orquesta Larios Pop del Soho. Lazarus

Cultura

Cambio de fechas del concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank: pasa a ser los días 25, 26 y 27 de diciembre

Tiene la dirección artística de Antonio Banderas y los temas serán interpretados por la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich.

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El concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank cambia sus fechas y se celebrará los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00.

Antonio Banderas dirige artísticamente el evento, con la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich.

El programa incluye piezas de John Williams, villancicos tradicionales y obras originales de Díez Boscovich, como 'Fantasía sobre Campana sobre campana'.

Las entradas serán reembolsadas a quienes no puedan asistir en las nuevas fechas.

El Teatro del Soho Caixabank ha cambiado las fechas de su concierto de Navidad. Estaba previsto que tuviera lugar del 2 al 6 de diciembre pero finalmente tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00.

Tiene la dirección artística de Antonio Banderas y tendrá como protagonista a la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich.

"Este concierto-espectáculo invita al público a sumergirse por completo en la magia de las fiestas", apuntan desde el teatro. .

El programa incluye la inolvidable Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem, de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, junto a clásicos como Sleigh Ride, A Christmas Festival Overture y White Christmas.

A esta selección se suman obras originales de Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre “Campana sobre campana”, Una mañana en trineo y Una visita en Nochebuena, combinado con otros villancicos como Noche de paz o Canción azul de cuna.

El teatro explica que se devolverá el precio de la entrada a aquellas personas que no puedan acudir en las nuevas fechas y lamenta las molestias.

Programa Concierto de Navidad en el Soho

  1. A Christmas Festival Overture–Leroy Anderson
  2. Holy Night–Adolphe Adam
  3. Sleigh Ride–Leroy Anderson
  4. Somewhere in My Memory–John Williams (de la películaSolo en casa)
  5. It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas–Meredith Willson
  6. Canción azul de cuna–Emilio Solé Sempere (villancico venezolano)
  7. Fantasía sobre “Campana sobre campana” –Arturo Díez Boscovich
  8. When You Wish Upon a Star–Leigh Harline (de la películaPinocho)
  9. Bugler´s Holiday–Leroy Anderson
  10. Star of Bethlehem–John Williams (de la películaSolo en casa)
  11. Una mañana en trineo–Arturo Díez Boscovich
  12. Christmas Star–John Williams (de la películaSolo en Casa 2: Perdido en Nueva York)
  13. Trumpeter´s Lullaby–Leroy Anderson
  14. Quién nos dirá d´una flor–Juan Francés de Iribarren (villancico malagueño)
  15. Christmas Medley
  16. Fiddle-Faddle–Leroy Anderson
  17. Una visita en Nochebuena–Arturo Díez Boscovich (Cuento musical para narrador y orquesta)
  18. White Christmas–Irving Berlin
  19. The Typewriter–Leroy Anderson
  20. Childhood–John Williams (de la películaHook)
  21. The First Noel–Tradicional
  22. Noche de paz–Franz Xaver Gruber
  23. The Christmas Song–Mel Tormé/Robert Wells
  24. Sing-along (Canta con nosotros) Villancicos españoles