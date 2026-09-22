Cambio de fechas del concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank: pasa a ser los días 25, 26 y 27 de diciembre

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Las claves Generado con IA El concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank cambia sus fechas y se celebrará los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00. Antonio Banderas dirige artísticamente el evento, con la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich. El programa incluye piezas de John Williams, villancicos tradicionales y obras originales de Díez Boscovich, como 'Fantasía sobre Campana sobre campana'. Las entradas serán reembolsadas a quienes no puedan asistir en las nuevas fechas.

El Teatro del Soho Caixabank ha cambiado las fechas de su concierto de Navidad. Estaba previsto que tuviera lugar del 2 al 6 de diciembre pero finalmente tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00.

Tiene la dirección artística de Antonio Banderas y tendrá como protagonista a la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich.

"Este concierto-espectáculo invita al público a sumergirse por completo en la magia de las fiestas", apuntan desde el teatro. .

El programa incluye la inolvidable Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem, de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, junto a clásicos como Sleigh Ride, A Christmas Festival Overture y White Christmas.

A esta selección se suman obras originales de Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre “Campana sobre campana”, Una mañana en trineo y Una visita en Nochebuena, combinado con otros villancicos como Noche de paz o Canción azul de cuna.

El teatro explica que se devolverá el precio de la entrada a aquellas personas que no puedan acudir en las nuevas fechas y lamenta las molestias.

Programa Concierto de Navidad en el Soho