Cambio de fechas del concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank: pasa a ser los días 25, 26 y 27 de diciembre
Tiene la dirección artística de Antonio Banderas y los temas serán interpretados por la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich.
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El concierto de Navidad del Teatro Soho Caixabank cambia sus fechas y se celebrará los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00.
Antonio Banderas dirige artísticamente el evento, con la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich.
El programa incluye piezas de John Williams, villancicos tradicionales y obras originales de Díez Boscovich, como 'Fantasía sobre Campana sobre campana'.
Las entradas serán reembolsadas a quienes no puedan asistir en las nuevas fechas.
El Teatro del Soho Caixabank ha cambiado las fechas de su concierto de Navidad. Estaba previsto que tuviera lugar del 2 al 6 de diciembre pero finalmente tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de diciembre a las 19:00.
Tiene la dirección artística de Antonio Banderas y tendrá como protagonista a la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich.
"Este concierto-espectáculo invita al público a sumergirse por completo en la magia de las fiestas", apuntan desde el teatro. .
El programa incluye la inolvidable Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem, de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, junto a clásicos como Sleigh Ride, A Christmas Festival Overture y White Christmas.
A esta selección se suman obras originales de Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre “Campana sobre campana”, Una mañana en trineo y Una visita en Nochebuena, combinado con otros villancicos como Noche de paz o Canción azul de cuna.
El teatro explica que se devolverá el precio de la entrada a aquellas personas que no puedan acudir en las nuevas fechas y lamenta las molestias.
Programa Concierto de Navidad en el Soho
- A Christmas Festival Overture–Leroy Anderson
- Holy Night–Adolphe Adam
- Sleigh Ride–Leroy Anderson
- Somewhere in My Memory–John Williams (de la películaSolo en casa)
- It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas–Meredith Willson
- Canción azul de cuna–Emilio Solé Sempere (villancico venezolano)
- Fantasía sobre “Campana sobre campana” –Arturo Díez Boscovich
- When You Wish Upon a Star–Leigh Harline (de la películaPinocho)
- Bugler´s Holiday–Leroy Anderson
- Star of Bethlehem–John Williams (de la películaSolo en casa)
- Una mañana en trineo–Arturo Díez Boscovich
- Christmas Star–John Williams (de la películaSolo en Casa 2: Perdido en Nueva York)
- Trumpeter´s Lullaby–Leroy Anderson
- Quién nos dirá d´una flor–Juan Francés de Iribarren (villancico malagueño)
- Christmas Medley
- Fiddle-Faddle–Leroy Anderson
- Una visita en Nochebuena–Arturo Díez Boscovich (Cuento musical para narrador y orquesta)
- White Christmas–Irving Berlin
- The Typewriter–Leroy Anderson
- Childhood–John Williams (de la películaHook)
- The First Noel–Tradicional
- Noche de paz–Franz Xaver Gruber
- The Christmas Song–Mel Tormé/Robert Wells
- Sing-along (Canta con nosotros) Villancicos españoles