Imagen de 'Gimli', uno de los personajes de 'El Señor de los Anillos'. EEM

El 'Gimli' de 'El Señor de los Anillos' y dos estrellas más se suman a San Diego Comic-Con Málaga

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Las claves Generado con IA John Rhys-Davies, Jason Mewes y Peter Gadiot se suman al cartel de invitados de San Diego Comic-Con Málaga 2026. John Rhys-Davies, conocido por su papel de Gimli en 'El Señor de los Anillos', estará presente los cuatro días del evento, coincidiendo con el 25 aniversario de la película. La convención contará con más de 300 horas de programación y la participación de actores de franquicias como 'ONE PIECE', 'The Boys', 'Juego de Tronos' y 'Los Serrano'. El evento se celebrará en Málaga del 1 al 4 de octubre, y las entradas siguen disponibles con registro previo obligatorio.

San Diego Comic-Con Málaga suma tres nuevos rostros a una semana de abrir sus puertas: John Rhys-Davies, Jason Mewes y Peter Gadiot

San Diego Comic-Con Málaga 2026 encara la recta final antes de abrir sus puertas con nuevas incorporaciones a su cartel de invitados. A poco más de una semana del comienzo de la convención, la organización ha anunciado la presencia de John Rhys-Davies, Jason Mewes y Peter Gadiot, tres nuevos nombres vinculados a algunas de las franquicias más reconocibles de la cultura pop.

El anuncio llega después de que la organización haya confirmado también que Michael Rooker y Natasha Liu Bordizzo finalmente no podrán asistir a la cita por compromisos profesionales y personales.

Entre las nuevas incorporaciones destaca especialmente John Rhys-Davies, el actor conocido mundialmente por interpretar a Gimli en ‘El Señor de los Anillos’, que estará presente durante los cuatro días de la convención. Su llegada se produce, además, en el marco del 25 aniversario del estreno de la primera película de la trilogía.

La presencia de Rhys-Davies se suma a uno de los grandes reclamos de esta edición: la reunión en España de Elijah Wood y Sean Astin, que la organización presenta como la primera vez que ambos actores coinciden en el país. San Diego Comic-Con Málaga dará a conocer próximamente el panel en el que participará Rhys-Davies, así como los horarios de sus sesiones de firmas y fotografías.

Otro de los nuevos invitados será Jason Mewes, actor y cómico estadounidense conocido por interpretar a Jay en ‘Bob el Silencioso’, que participará en el panel dedicado a Mallrats previsto para el jueves 1 de octubre.

También se incorpora Peter Gadiot, conocido por interpretar a Shanks en el live-action de ‘ONE PIECE’. El actor se sumará a los intérpretes de los Sombreros de Paja que estarán en Málaga y compartirá panel el viernes 2 de octubre en el Hall M junto a Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin.

Firmas y fotografías desde el jueves

La organización entra además esta semana en una de las fases clave para quienes ya tienen entrada para la convención. El jueves 24 de septiembre, a las 11.00 horas, se abrirá en el Portal del Fan la precompra de sesiones de firmas y fotografías con algunos de los invitados.

En esta primera ventana estarán disponibles las sesiones de firmas de Elijah Wood, Karl Urban, Kevin Smith y Sean Astin. También se habilitará la posibilidad de adquirir fotografías con Karl Urban, Kevin Smith y los repartos presentes de ONE PIECE, El Señor de los Anillos, Los Serrano y Starship Troopers.

Un día después, el viernes 25 de septiembre a las 11.00 horas, comenzará la reserva de asientos para los paneles de Hall M, Studio M y Creators’ District. El plazo permanecerá abierto durante 48 horas, hasta las 11.00 horas del domingo 27 de septiembre. Será entonces cuando los asistentes puedan conocer en qué paneles y actividades han obtenido plaza.

Para participar en estas reservas y precompras es necesario contar con una entrada para la convención y un perfil activo en el Portal del Fan. Tanto las entradas como el perfil deberán aparecer correctamente registrados antes del miércoles 23 de septiembre a las 11.00 horas.

Quienes no hayan conseguido una reserva previa de firmas o fotografías o no tengan asiento asignado en determinados paneles podrán utilizar también los carriles generales habilitados sin reserva para algunas actividades y contenidos de FYCMA.

Más de 300 horas de programación

La edición de 2026 de San Diego Comic-Con Málaga llegará a FYCMA con una programación de más de 300 horas de contenidos y decenas de invitados especiales vinculados al cine, las series, el cómic y la cultura pop.

Entre los nombres ya anunciados figuran Karl Urban (The Boys), Richard Dean Anderson (MacGyver), Kristian Nairn (Juego de Tronos), John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass), Deborah Ann Woll y parte del reparto de Los Serrano.

La convención se celebrará en Málaga del 1 al 4 de octubre y las entradas continúan disponibles a través de Ticketmaster. Para acceder a la compra es necesario generar previamente un Registration ID mediante el formulario habilitado por la organización.