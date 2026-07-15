Brisa, el primer festival de Málaga "plenamente accesible": tendrá subtítulos y lengua de signos

Las claves

Las claves Generado con IA El Brisa Festival de Málaga será el primer evento musical de la ciudad plenamente accesible, incorporando medidas para eliminar barreras físicas, sensoriales e intelectuales. Habrá interpretación en lengua de signos, subtitulado en directo, mochilas vibratorias, lazos magnéticos y espacios preferentes para personas con discapacidad auditiva. El festival ofrecerá programas en braille, mapas accesibles, códigos NaviLens y zonas reservadas para personas con discapacidad visual e intelectual. La cita reunirá del 23 al 25 de julio a artistas como Love of Lesbian, Hot Chip, Amaia, M-Clan y La M.O.D.A. en el Dique de Levante del Puerto de Málaga.

El Brisa Festival dará este año un paso más allá de la música para convertirse en uno de los eventos culturales "plenamente accesibles" de Málaga. La cita, que tendrá lugar del 23 al 25 de julio en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, estrenará un amplio plan de accesibilidad con medidas dirigidas a eliminar barreras físicas, sensoriales e intelectuales.

El proyecto ha sido impulsado gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, y la Fundación Music For All, y supone la mayor apuesta por la accesibilidad desarrollada hasta ahora en un festival musical de la provincia, según han asegurado.

La iniciativa ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Málaga con la presencia del concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos, junto a representantes de las entidades colaboradoras y de la organización del festival.

El director de Brisa Festival, Leopoldo Mérida, ha destacado que este proyecto ha sido posible gracias al respaldo económico, humano y técnico recibido, mientras que desde Music For All han explicado que todas las medidas estarán acompañadas por un punto de información y apoyo específico para atender las necesidades de los asistentes.

El plan de accesibilidad contempla recursos destinados a personas con discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. Entre las medidas previstas figuran accesos preferentes libres de barreras arquitectónicas, plataformas reservadas para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barras accesibles y zonas de descanso.

Además, el festival dispondrá de un servicio de préstamo de sillas de ruedas y muletas, así como personal de apoyo durante las tres jornadas.

La colaboración del Voluntariado CaixaBank permitirá reforzar las labores de acompañamiento, orientación e información, mientras que la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible facilitará la participación de personas con discapacidad y sus acompañantes a través de entidades sociales de la ciudad.

En materia de accesibilidad auditiva, algunos de los conciertos más destacados del cartel contarán con interpretación en lengua de signos española y subtitulado en directo proyectado en las pantallas del recinto.

Será el caso de las actuaciones de Love of Lesbian, Siloé y La M.O.D.A. El festival incorporará además mochilas vibratorias, lazos magnéticos individuales y espacios preferentes para facilitar el seguimiento de los espectáculos.

Las personas con discapacidad visual dispondrán de programas en braille, mapas accesibles del recinto y códigos NaviLens que permitirán orientarse mediante dispositivos móviles. Asimismo, habrá zonas reservadas para disfrutar de los conciertos con mejores condiciones de visibilidad.

Por otro lado, se han previsto medidas específicas para asistentes con discapacidad intelectual o del desarrollo, entre las que se incluyen señalética adaptada, espacios reservados y el préstamo de cascos aislantes y tapones destinados a reducir la sobreestimulación sensorial.

Las personas que necesiten alguno de estos servicios podrán solicitar asistencia personalizada antes del festival y dispondrán de información detallada sobre accesibilidad a través de la página web del evento.

También se han habilitado entradas específicas para personas con movilidad reducida y un sistema de acreditaciones que facilitará el acceso a las zonas adaptadas.

Más allá de su apuesta inclusiva, Brisa Festival reunirá durante tres jornadas a algunas de las principales figuras del panorama musical nacional e internacional. El jueves abrirán el cartel David Otero y Barry B, antes de una de las actuaciones más esperadas del festival: Love of Lesbian, que se despedirá del público malagueño dentro de su gira final. Los británicos Hot Chip pondrán el acento internacional.

El viernes será el turno de artistas como Amaia, Siloé, León Benavente, Soleá Morente, Samuraï o Sarria, junto a una amplia representación del talento emergente local.

La clausura llegará el sábado con nombres como M-Clan, Pignoise, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Sienna y OBK, que celebrará sus 35 años de trayectoria sobre el escenario del Puerto de Málaga.

Por tercer año consecutivo, el Dique de Levante volverá a convertirse en el escenario del festival. Sus más de 10.000 metros cuadrados y un aforo diario de hasta 10.000 personas consolidan al recinto como uno de los espacios más destacados para la celebración de grandes eventos culturales en la ciudad.