Un momento de la presentación. EE

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo Casa Natal de Picasso de Málaga tendrá una extensión artística en Texas, cerca de Austin, denominada 'Birthing Picasso'. El City Arts Center acogerá esta nueva sede, junto con 'Málaga House', promoviendo intercambios culturales, comerciales y tecnológicos entre Málaga y Texas. Durante cinco años prorrogables, se enviarán dos colecciones temporales anuales desde Málaga, con las instituciones americanas cubriendo los costes logísticos y asegurando 50.000 euros por exposición. La exposición inaugural, 'Dialogues with Picasso', incluirá medio centenar de dibujos del artista y obras de contemporáneos, junto a un programa de talleres, seminarios y ponencias.

El Ayuntamiento de Málaga ha formalizado este martes un protocolo de colaboración internacional para implantar una extensión artística del Museo Casa Natal de Picasso en territorio estadounidense, concretamente a escasa distancia de Austin (Texas).

La nueva infraestructura cultural, bautizada artísticamente como ‘Birthing Picasso’, se alojará de forma inminente en el City Arts Center, un vanguardista complejo que garantiza óptimas medidas de custodia artística.

Dicho centro albergará simultáneamente la sede de ‘Málaga House’, un núcleo operativo gestionado por la entidad cameral euro-texana destinado a multiplicar las transacciones mercantiles y los desarrollos tecnológicos bilaterales.

El pacto establece un periodo de vigencia de un lustro prorrogable. Durante este tiempo, la pinacoteca enviará colecciones temporales cruzando el océano Atlántico con una frecuencia de dos muestras anuales.

Respecto a la financiación de la propuesta constructiva, las instituciones americanas asumirán íntegramente las pólizas de seguro, transportes especializados y traslados logísticos, sumando cincuenta mil euros adicionales por exhibición.

La muestra inaugural, titulada ‘Dialogues with Picasso’ bajo el comisariado del experto Mario Virgilio Montañez, congregará medio centenar de dibujos del maestro junto a creaciones de autores contemporáneos el próximo noviembre.

La programación estable se completará con ponencias formativas, seminarios y talleres didácticos guiados.