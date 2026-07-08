Fernando Piquer, director de Comic Con Málaga: "Queremos que el festival sea algo grande para España y Europa"

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Piquer, director de Comic Con Málaga, destaca la ambición de convertir el festival en un referente para España y Europa. La edición 2026 busca mejorar la experiencia del usuario tras los problemas de colas y acceso en la pasada edición. Los asistentes que adquirieron su entrada en la primera fase recibirán un print exclusivo de Jorge Jiménez y un crédito de 20 euros para usar en el evento. La convención se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con nuevas iniciativas y recompensas para los participantes.

Este 2026, la San Diego Comic Con Málaga busca mejorar a todos los niveles la experiencia de usuario tras los problemas de la pasada edición, centrados principalmente en las colas para acceder al recinto y a las diferentes actividades. El principal abanderado de esta nueva era del festival es su director general, Fernando Piquer, que durante la presentación de las novedades en Madrid ha querido dirigirse a la comunidad en primera persona para agradecer la “confianza” en el proyecto desde sus primeros pasos.

Piquer ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo organizador para mantener una comunicación constante con los fans en esta edición. “Hemos intentado cumplir dando la cara, comunicando todo el rato y respondiendo personalmente a la gente que nos escribía”, ha señalado.

El director de Comic Con Málaga ha recordado que, desde el inicio, la organización pidió a los seguidores que juzgaran el proyecto por sus certezas y no por sus promesas. “No pedía confianza, sino que se demostrara con los hechos que esta convención iba a ser diferente y mejor", ha explicado.

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Por ello, ha asegurado que su equipo lleva meses trabajando con la ambición de convertir Comic-Con Málaga en una cita de referencia no solo en España, sino también en Europa. “Creemos que tenemos una oportunidad que debemos aprovechar de la mejor manera posible”, ha apuntado.

Uno de los mensajes centrales ha sido la voluntad de convertir la convención en una celebración que trascienda los cuatro días del evento, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 1 al 4 de octubre de 2026. “Queremos que la convención sea una fiesta compartida por la comunidad, pero no una fiesta que se viva solo durante esos cuatro días, sino una que empiece desde ya”, ha subrayado.

Coincidiendo con el cierre de la primera oleada de venta de entradas, Piquer ha anunciado dos recompensas destinadas a los que ya tienen su pase.

La primera será un print exclusivo y numerado realizado por el dibujante español Jorge Jiménez, creado expresamente para esta edición de Comic-Con Málaga. La ilustración será entregada gratuitamente a todos los asistentes que adquirieron su entrada durante la primera fase y podrá recogerse en la propia convención.

Además, la organización concederá un crédito de 20 euros por entrada para gastar dentro del recinto. Este saldo podrá utilizarse en la tienda oficial del evento, así como en las sesiones de firmas y fotografías con los invitados y otros puntos oficiales que la organización irá anunciando en los próximos meses.

Según ha explicado Piquer, la medida busca facilitar la experiencia de los aficionados durante la convención, especialmente para quienes acostumbran a invertir buena parte de su presupuesto en firmas, fotografías y merchandising oficial.

El director ha confirmado que la primera oleada de entradas concluye y que, a partir del 8 de julio, comenzará la segunda fase de venta. Los nuevos compradores formarán parte de una nueva oleada de asistentes y podrán acceder a futuras iniciativas y sorpresas que la organización tiene preparadas.

“Como toda buena fiesta, esto también seguirá teniendo sorpresas”, ha adelantado. “Trabajamos muchísimas horas al día para que esto salga adelante con toda la humildad. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y os animo a todos a venir en octubre, porque creo que va a ser una convención muy especial”, ha manifestado.