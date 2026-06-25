Brisa Festival ya empieza en los barrios: todos los conciertos y las fechas de todo el evento

Una de las presentaciones de Brisa Festival.

Las claves

Las claves Generado con IA Brisa Festival 2026 se celebra del 23 al 25 de julio en el Puerto de Málaga, combinando grandes conciertos con actividades gratuitas en barrios. El ciclo 'Brisa en tu barrio' ofrece actuaciones gratuitas en plazas y parques de Málaga desde el 20 de junio al 18 de julio, con artistas locales y emergentes. El cartel principal incluye a Love of Lesbian, Amaia, León Benavente, M-Clan, OBK y La M.O.D.A., junto a destacados artistas nacionales y bandas locales. El festival incorpora formaciones y debates sobre la industria musical a través de 'Brisa Studio', con expertos que abordarán temas como derechos, IA y seguridad digital.

Brisa Festival 2026 prepara su desembarco del 23 al 25 de julio en el Puerto. Sin embargo, su esencia ya se siente en los barrios con actuaciones gratuitas que dinamizarán la temporada estival.

Esta ambiciosa propuesta unifica los grandes directos en el espacio portuario con la actividad en los distritos y el debate sectorial. Todo bajo un firme compromiso con la accesibilidad universal, la integración social y el apoyo constante al talento emergente.

El Dique de Levante acogerá los platos fuertes con un aforo diario de quince mil personas. El jueves 23 de julio destacará el emotivo adiós de Love of Lesbian, acompañados por David Otero, Barry B, Hot Chip DJ Set y bandas locales.

El viernes 24, la intensidad subirá gracias al magnetismo de Amaia y la energía de León Benavente o Siloé. También sonará el flamenco urbano de Soleá Morente y el pop de Samuraï, arropados por un nutrido grupo de proyectos andaluces.

El broche de oro llegará el sábado 25 celebrando trayectorias míticas. M-Clan festejará sus tres décadas de rock, OBK sus bodas de coral y La M.O.D.A. su folk. Pignoise, Ángel Stanich y variadas bandas periféricas completarán el cierre.

Previamente, el ciclo "Brisa en tu barrio" llevará la música gratis a plazas y parques. Este sábado 27 de junio, el Parque San Miguel vibrará con El Lere, Hannan Heredia y Bonaerense. Las citas suspendidas en El Palo pasan al 17 de julio.

Durante el mes de julio, la comitiva recorrerá Ciudad Jardín, Churriana y Tabacalera con bandas como Señor Torrance o Amante Laffón. Además, el Muelle Uno acogerá las "Brisa Sessions" desde junio hasta septiembre, repartidas en seis fechas con artistas variados.

Por otro lado, "Brisa Studio" aportará el toque formativo en la Fábrica de Cervezas Victoria. Los días 16 y 17 de julio, expertos de la industria, periodistas y abogados analizarán el sector, la seguridad digital y la inteligencia artificial.

El cartel del Brisa Festival.

Todos los eventos

Ciclo «Brisa en tu barrio» y «Brisa Sessions» (Brisa Festival 2026). Fechas: Del 20 de junio al 18 de julio («Brisa en tu barrio») y de junio a septiembre («Brisa Sessions»).

Ubicaciones: Varias localizaciones en las barriadas de Málaga y Muelle Uno. Acceso: Conciertos gratuitos.

Sábado 27 de junio | Parque San Miguel (Las Flores): Actuaciones de El Lere (20:00 h), Hannan Heredia (21:20 h) y Bonaerense (22:40 h)

Sábado 4 de julio | Auditorio Manolo Doña (Ciudad Jardín): Actuaciones dentro del repertorio de Coco Green, Gran Premio, Señor Torrance, Ella Ray, Surf-a-tómica, Parasidney, Reyes Santa, Rayo Verde y Amante Laffón (artistas repartidos entre las tres fechas de julio).

Jueves 11 de julio | Parque de la Higuereta (Churriana): Actuaciones dentro del repertorio de Coco Green, Gran Premio, Señor Torrance, Ella Ray, Surf-a-tómica, Parasidney, Reyes Santa, Rayo Verde y Amante Laffón (artistas repartidos entre las tres fechas de julio).

Viernes 17 de julio | Auditorio Playa Virginia (El Palo): Jornada aplazada por motivos técnicos, con las actuaciones de Calle Victoria (20:00 h), Lavanda (21:20 h) y Childish (22:40 h).

Jueves 18 de julio | Tabacalera (Huelin / Carretera de Cádiz): Cierre del ciclo de barrios con las actuaciones restantes del repertorio de Coco Green, Gran Premio, Señor Torrance, Ella Ray, Surf-a-tómica, Parasidney, Reyes Santa, Rayo Verde y Amante Laffón.

Ciclo Brisa Sessions (Muelle Uno):

Desarrollado de junio a septiembre, contará con la participación repartida en seis fechas estivales de Benzú, Terral, Mapa, Kadriana Massri, Yerma, Samuel Hope, Plastic Woods y Belinte.

Programación Brisa Studio 2026:

Miércoles 16 de julio: 11:00 h – Pablo Martitegui Roldán (SGAE): “SGAE y la gestión de los derechos orientados a artistas emergentes” | 12:00 h – Arturo Paniagua: “Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando” | 13:00 h – María José Pérez: “La contratación de artistas para actuaciones en vivo: claves prácticas y particularidades según el tipo de evento” | 17:00 h – Lolo Aznar: “Patrocinios y artistas emergentes: de tu primer acuerdo a un partnership real” | 18:00 h – Keina García: “Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)”.

Jueves 17 de julio: 11:00 h – Rubén Gutiérrez del Castillo (Fundación SGAE): “Programas de ayudas de la Fundación SGAE a los que se pueden acoger” | 12:00 h – Miguel Marcos: “Escribir canciones en tiempos de IA. El compositor de prompts y la dictadura del algoritmo” | 13:00 h – Ana López Menadas: “Paso a paso: cómo hacer tu rider técnico y de hospitalidad” | 17:00 h – Jorge Martínez Hurtado: “Hack the Music: del backstage a la brecha de seguridad” | 18:00 h – Sebas Alonso (Jenesaispop): “10 maneras de llamar la atención de un medio de comunicación”.

Brisa Festival 2026.

Fechas: 23, 24 y 25 de julio.

Ubicación: Dique de Levante del Puerto de Málaga.

Acceso: Abonos y entradas por días ya a la venta en www.brisafestival.com

Jueves 23 de julio: David Otero, Barry B, Love of Lesbian, Hot Chip DJ Set, Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.

Viernes 24 de julio: Merino, Samuraï, Soleá Morente, Sarria, León Benavente, Amaia, Siloé, Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru, Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso.

Sábado 25 de julio: Sienna, Ángel Stanich, Pignoise, M-Clan, La M.O.D.A., OBK, RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo.