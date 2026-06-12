El artista Manuel Franquelo regresa a Málaga con una nueva exposición en el Museo Carmen Thyssen de la capital

Presentación de la nueva exposición de Manuel Franquelo en el Thyssen de Málaga. Museo Carmen Thyssen

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Las claves Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge la primera exposición monográfica en la ciudad natal de Manuel Franquelo, titulada 'El lenguaje de las cosas'. La muestra incluye 14 grabados y dos estampaciones fotográficas, prestadas por la familia del artista, junto a dos dibujos de paisajes urbanos de Madrid. La obra de Franquelo destaca por su reflexión sobre la existencia y el paso del tiempo, mostrando una técnica precisa y delicada en sus grabados. La exposición rinde homenaje a la trayectoria de Franquelo, marcada por la investigación de los procesos creativos en disciplinas como la pintura, fotografía y obra gráfica.

Manuel Franquelo llega al Museo Carmen Thyssen Málaga con El lenguaje de las cosas, una nueva exposición temporal de producción propia que supone la primera muestra monográfica dedicada al artista (Málaga, 1953 – Madrid, 2024) en su ciudad natal, y que cuenta con la colaboración de la propia familia del artista.

La exposición, según han explicado en un comunicado, estará en el Espacio ArteSonado del Palacio de Villalón y reúne 14 grabados y dos estampaciones fotográficas.

Todo es un préstamo de la familia de Manuel Franquelo, así como dos dibujos de paisajes urbanos de Madrid, procedentes del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y una colección particular.

La muestra se convierte en un pequeño e íntimo homenaje a la figura de Manuel Franquelo a través de su obra gráfica, una de las diversas disciplinas a las que, junto a la pintura y la fotografía, dedicó una trayectoria artística marcada por una profunda reflexión e investigación sobre los procesos de creación.

Más allá de la exploración visual de la realidad, que plasma en sus obras con una técnica de extraordinaria precisión, Franquelo invita en sus grabados, como en el resto de su producción, a reflexionar sobre la existencia y el paso del tiempo desde la delicadeza de lo insignificante.

Contenido de la exposición

A la inauguración de la exposición han acudido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la viuda y el hijo del artista, Elena Giner Abarca y Manuel Franquelo Giner, y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y JavierFerrer.

En la muestra se pueden contemplar los 14 grabados a la fotoaguatinta y punta seca de esta serie, realizados a partir de fotografías tomadas por el propio Franquelo en su estudio.

Junto a ellos, y como complemento, dos estampaciones fotográficas: Sin título y Still Life with Bird, que inciden en los mismos motivos trabajados en la anterior serie.

En palabras de Lourdes Moreno, directora artística del Museo, "estamos muy agradecidos a la familia de Manuel Franquelo por su generosa colaboración en la organización de esta exposición de un autor único, a quien ya tuvimos ocasión de exponer en el Museo, cuando en 2017 una de sus pinturas participó en la exposición La apariencia de lo real".

Para Manuel Franquelo Giner, hijo del artista, esta exposición “da el primer paso para mostrar la obra del artista malagueño en su tierra natal. En nombre de su familia, queremos expresar nuestro agradecimiento al Museo por su trabajo”, ha expresado.