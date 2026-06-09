Malú actuará en el Teatro Cervantes de Málaga el 11 de octubre con su gira 'Quince'

Las claves

Las claves Generado con IA Malú actuará en el Teatro Cervantes de Málaga el 11 de octubre de 2026 dentro de su 'Quince Tour'. El concierto tendrá un formato íntimo, con aforo limitado a 1.134 localidades, muy por debajo de recintos anteriores donde ha actuado la artista. 'Quince' es el último álbum de Malú, compuesto por once canciones inéditas y considerado por la cantante como su trabajo más personal y sincero. Cada vez más artistas apuestan por conciertos de pequeño formato en el Teatro Cervantes, sumándose Malú a una tendencia seguida por nombres como El Kanka, Pastora Soler y Pablo López.

La cantante Malú volverá a Málaga capital tras cuatro años desde su último concierto. Y no vuelve a cualquier sitio, sino que actuará en el Teatro Cervantes de Málaga el domingo 11 de octubre de 2026.

El templo azul será testigo a partir de las 19.00 horas de un recital que formará parte de su nuevo 'Quince Tour', la gira con la que la artista madrileña presenta en directo su último álbum.

En el marco de esta gira, la artista recorrerá España desde este mes de junio y hasta 2027.

'Quince' reúne once canciones inéditas y la propia artista habla de él como el trabajo más personal y sincero de su carrera. Ese tono íntimo encaja con la cita malagueña, que llega en un formato muy distinto al de su última visita a la capital, en 2022.

El aforo del Teatro Cervantes es de 1.134 localidades, lo que da pie a un show muy íntimo; una capacidad muy por debajo de la del Auditorio Municipal, donde estuvo la última vez con la gira 'Mil Batallas' o el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, al que ha acudido también en otras ocasiones, con más de 10.000 plazas.

Las entradas aún no han salido a la venta, por lo que habrá que permanecer pendientes de las redes de la artista y del propio Teatro Cervantes. El aforo reducido y la habitual demanda de los conciertos de Malú hacen aconsejable comprar las localidades con antelación.

Cada vez son más los artistas que se animan a hacer un concierto en pequeño formato en el Teatro Cervantes de Málaga. Si bien a El Kanka le esperan seis noches de junio consecutivas en el templo azul, otros artistas como Pastora Soler, Antoñito Molina, Pablo López o Pablo Alborán han estado en los últimos años pisando su escenario, donde tienen cabida todos los estilos musicales y artísticos inimaginables.