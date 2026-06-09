Banderas premia en Málaga a Patti LuPone: "Es una de las leyendas más importantes de la historia de Broadway"

Las claves

Las claves Generado con IA Patti LuPone inicia en Málaga su gira española con el concierto 'Songs from a hat' en el Teatro del Soho CaixaBank. Antonio Banderas entregará a LuPone el premio Lux Ductor, que reconoce a figuras que han iluminado las artes escénicas. LuPone, ganadora de tres premios Tony y dos Olivier, ha protagonizado musicales icónicos como Evita, Los Miserables y Sweeney Todd. La gira de Patti LuPone recorrerá seis ciudades españolas durante junio: Málaga, Barcelona, Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao.

Patti LuPone, una de las grandes leyendas vivas de Broadway, abre este miércoles en Málaga su gira española con el concierto Songs from a hat en el Teatro del Soho CaixaBank.

Al término de la actuación, Antonio Banderas subirá al escenario para entregarle el premio Lux Ductor, un galardón que el propio teatro reserva a las figuras que han iluminado las artes escénicas.

El reconocimiento, cuyo nombre alude a la idea de luz guía, solo lo había recibido antes el bailarín argentino Julio Bocca. La actriz y cantante estadounidense acumula tres premios Tony y dos Olivier, y ha protagonizado en Broadway y el West End títulos como Evita, Los Miserables, Sunset Boulevard, Sweeney Todd, Gypsy o Company.

Durante una convocatoria a medios que ha tenido lugar en el lateral del Teatro del Soho, Banderas ha definido a LuPone como "una de las leyendas más importantes de la historia de Broadway" y ha destacado una curiosa coincidencia entre ambos.

Los dos han interpretado los mismos papeles en obras como Evita, Company o Gypsy sin haber coincidido nunca sobre el escenario. El actor malagueño, que tiene en el horizonte su propio Sweeney Todd, ha deslizado la posibilidad de unir sus caminos. "Seguro que en el futuro vamos a trabajar juntos", ha afirmado.

Banderas ha subrayado estos días que premiar su carrera es "un honor" y que "su voz, inteligencia, fuerza e ingenio la convierten en una figura única en la historia del teatro".

La artista, por su parte, ha asegurado este martes que está encantada con Málaga y se ha mostrado muy entusiasmada por descubrir esta ciudad de la Costa del Sol antes de continuar la gira.

El concierto malagueño marca el punto de partida de un recorrido que llevará a LuPone por seis ciudades españolas a lo largo de junio.

Gira de Patti LuPone al completo: Málaga, 10 de junio, Teatro del Soho CaixaBank Barcelona, 12 de junio, Teatro Tívoli Madrid, 15 de junio, Teatro Alcalá Tenerife, 19 de junio, Parque de la Sortija (Puerto de la Cruz) Gran Canaria, 21 de junio, Auditorio Alfredo Kraus Bilbao, 24 de junio, Teatro Arriaga