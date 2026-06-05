Así será este año 'Brisa en tu barrio' en Málaga: conciertos gratuitos de estrellas emergentes a pie de calle

Un momento de la presentacion de Brisa en tu barrio en Cervezas Victoria.

Las claves

Las claves Generado con IA Brisa en tu barrio ofrece conciertos gratuitos de artistas emergentes en varios barrios de Málaga durante junio y julio. La programación incluye cinco fechas y localizaciones, desde Playa Virginia hasta Tabacalera, recorriendo distintos distritos de la ciudad. Más de 300 artistas de toda España se inscribieron, y el cartel final reúne estilos como indie-rock, punk-pop, rock, pop urbano, folk y trap. Como novedad, Brisa Sessions se celebrará en Muelle 1 con actuaciones gratuitas de grupos como Benzú, Terral y Kadriana Massri entre junio y septiembre.

El festival Brisa que se celebra cada año en Málaga va mucho más allá de los conciertos de artistas famosos que tienen lugar en el puerto de Málaga en julio. En cada edición organizan también Brisa en tu barrio.

Son conciertos gratuitos de artistas y grupos que están arrancando, tienen mucha calidad y pueden llegar a ser estrellas a corto o medio plazo.

Se hacen, además, repartidos por distintas zonas de la capital malagueña, llevando la música a diversos escenarios.

Este año hay cinco fechas y cinco lugares. El 20 de junio habrá conciertos en Playa Virginia (El Palo); el 27 de junio en el Parque San Miguel (Las Flores); el 4 de julio en el Auditorio Manolo Doña (Ciudad Jardín); el 11 de julio en el Parque de la Higuereta (Churriana); y el 18 de julio en Tabacalera (Huelin/Carretera de Cádiz).

Se apuntaron más de 300 artistas de toda España para participar y hubo que hacer una selección.

La presentación oficial de Brisa en tu barrio.

Según detallan desde la organización, durante junio se podrá disfrutar del indie-rock alternativo y kinki de Calle Victoria; del punk-pop contundente de Childish; del rock íntimo de Lavanda; del pop urbano y experimental de Hannan Heredia; del rock canalla de El Lere y del pop-punk con raíces argentinas de Bonaerense.

Los fines de semana de julio, los barrios malagueños bailarán con el surf-pop de Coco Green; el indie psicodélico de Gran Premio; el pop pegadizo de Señor Torrance; el folk anglosajón de Ella Ray; el tsunami instrumental de Surf-a-tómica; el pop desenfadado de Parasidney; el trap melódico de Reyes Santa; el garage de Rayo Verde y el seductor indierock de Amante Laffón.

Por otra parte, este año como novedad han creado Brisa Sessions. Son también conciertos gratuitos en el Muelle 1 y entre junio y septiembre participarán Benzú, Terral, Mapa, Kadriana Massri, Yerma, Sanuel Hope, Plastic Woods o Belinte.