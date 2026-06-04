La industria musical se cita en Málaga con una nueva edición de Brisa Studio

Una de las ponencias de Brisa Studio 2025. Francisco Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Brisa Studio celebrará su cuarta edición el 16 y 17 de julio en la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga, reuniendo a profesionales y artistas de la industria musical. El evento abordará temas clave como comunicación, gestión de derechos, contratación artística, patrocinios, ciberseguridad e inteligencia artificial en la música. Participarán expertos como Arturo Paniagua, Keina García, representantes de la SGAE, y profesionales vinculados a festivales como Primavera Sound. Las jornadas se enfocarán en los retos de los artistas emergentes, ofreciendo formación práctica sobre financiación, visibilidad y adaptación a nuevas tecnologías.

La Fábrica de Cervezas Victoria acogerá los próximos 16 y 17 de julio la cuarta edición de BRISA STUDIO, una iniciativa que volverá a convertir Málaga en punto de encuentro para profesionales y artistas interesados en conocer las nuevas dinámicas de la industria musical.

El evento, impulsado con el objetivo de fomentar la formación y profesionalización del sector, reunirá durante dos jornadas a especialistas en comunicación, gestión cultural, derechos de autor, contratación artística, patrocinios, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la música.

El programa abordará algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente los artistas emergentes, desde la construcción de una carrera profesional hasta la gestión de derechos, la búsqueda de financiación, la relación con los medios de comunicación o el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos creativos.

Es el paso previo a Brisa Festival, que dará voz a la escena emergente andaluza a través de Brisa en tu barrio y culminará con sus jornadas principales del 23 al 25 de julio en el Puerto de Málaga.

Entre los participantes figura el periodista musical Arturo Paniagua, que ofrecerá la ponencia “Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando”, centrada en las estrategias para desarrollar un proyecto artístico y ganar visibilidad en un mercado cada vez más competitivo.

También participará Keina García con la charla “Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)”, orientada a resolver cuestiones prácticas relacionadas con los primeros pasos de una banda o artista emergente.

La dimensión institucional estará representada por la SGAE y la Fundación SGAE. Pablo Martitegui Roldán impartirá una sesión sobre la gestión de derechos orientada a artistas emergentes, mientras que Rubén Gutiérrez del Castillo presentará los distintos programas de ayudas a los que pueden acogerse músicos y creadores.

Por su parte, la abogada María José Pérez analizará las claves de la contratación de artistas para actuaciones en vivo y las particularidades legales que presentan distintos tipos de eventos. El apartado dedicado a la industria musical se completará con la intervención de Lolo Aznar, responsable de Jägermusic, quien abordará las oportunidades de patrocinio para proyectos emergentes.

El compositor Miguel Marcos reflexionará sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical con la ponencia “Escribir canciones en tiempos de IA. El compositor de prompts y la dictadura del algoritmo”, mientras que Jorge Martínez Hurtado analizará los riesgos y desafíos de la ciberseguridad en el sector musical.

Asimismo, Ana López Menadas, profesional vinculada a Primavera Sound, impartirá una sesión práctica sobre la elaboración de riders técnicos y de hospitalidad, y Sebas Alonso, fundador y redactor de Jenesaispop, cerrará el programa con una charla sobre las claves para captar la atención de los medios de comunicación.

Programa Brisa Studio

Miércoles 16 de julio

-11:00 horas. Pablo Martitegui Roldán (SGAE): “SGAE y la gestión de los derechos orientados a artistas emergentes”.

-12:00 horas. Arturo Paniagua: “Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando”.

-13:00 horas. María José Pérez: “La contratación de artistas para actuaciones en vivo: claves prácticas y particularidades según el tipo de evento”.

-17:00 horas. Lolo Aznar: “Patrocinios y artistas emergentes: de tu primer acuerdo a un partnership real”.

-18:00 horas. Keina García: “Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)”.

Jueves 17 de julio

-11:00 horas. Rubén Gutiérrez del Castillo (Fundación SGAE): “Programas de ayudas de la Fundación SGAE a los que se pueden acoger”.

-12:00 horas. Miguel Marcos: “Escribir canciones en tiempos de IA. El compositor de prompts y la dictadura del algoritmo”.

-13:00 horas. Ana López Menadas: “Paso a paso: cómo hacer tu rider técnico y de hospitalidad”.

-17:00 horas. Jorge Martínez Hurtado: “Hack the Music: del backstage a la brecha de seguridad”.

-18:00 horas. Sebas Alonso (Jenesaispop): “10 maneras de llamar la atención de un medio de comunicación”.

Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción a través de la plataforma habilitada por la organización.