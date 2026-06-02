Qué famosos estarán cada día en la Comic-Con Málaga 2026: lista de invitados confirmados

Las claves

Las claves Generado con IA La Comic-Con Málaga 2026 permitirá a los asistentes conocer con antelación qué invitados estarán presentes cada día del evento, facilitando la planificación de la visita. Entre los invitados destacan figuras internacionales como Michael Rooker, Sean Gunn, Jason Lee, Kevin Smith, Mira Sorvino, Emily Rudd, Iñaki Godoy, Sean Astin y Elijah Wood. El evento ofrecerá presencia de estrellas del cine, televisión, cómic, manga, animación, juegos de mesa y música, incluyendo a Reiner Knizia, John DiMaggio, Yoichi Takahashi, John Romita Jr. y Mingjue Helen Chen. El grupo Destripando la Historia actuará en directo y participará en un panel especial durante la jornada de clausura.

El equipo de San Diego Comic Con Málaga ha anunciado una de las novedades más esperadas por los aficionados para su segunda edición: por primera vez, los asistentes podrán conocer con antelación qué invitados estarán presentes cada día del evento, que tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Según ha explicado Fernando Piquer, director de SDCC Málaga 2026, esta medida responde al compromiso adquirido con la comunidad de fans para mejorar la experiencia de la convención y facilitar la planificación de la visita.

Además, esta programación incorpora cinco artistas inéditos que no habían sido anunciados hasta ahora y que se suman a una programación que reúne a estrellas del cine, la televisión, el cómic, el manga, la animación, los juegos de mesa y la música.

Invitados de San Diego Comic Con Málaga por días

Jueves 1 de octubre

La jornada inaugural contará con una destacada representación del universo cinematográfico y televisivo:

-Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia)

-Sean Gunn (Guardianes de la Galaxia)

-Jason Lee (Me llamo Earl, Los Increíbles)

-Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse)

-Mira Sorvino (Mimic, Poderosa Afrodita)

-Reiner Knizia (diseñador de juegos de mesa)

Viernes 2 de octubre

La segunda jornada será una de las más potentes para los seguidores del anime y las series:

-Emily Rudd (ONE PIECE)

-Iñaki Godoy (ONE PIECE)

-Lukas Robert Ettlin (director y productor de ONE PIECE)

-Michael Rooker

-Sean Gunn

-Jason Lee

-Kevin Smith

-Mira Sorvino

-John DiMaggio (Futurama, Hora de Aventuras)

También continuarán presentes:

-Yoichi Takahashi

-John Romita Jr.

-Mingjue Helen Chen

-Reiner Knizia

Sábado 3 de octubre

El fin de semana arrancará con algunas de las figuras más esperadas por los aficionados a la fantasía y la televisión:

-Sean Astin (El Señor de los Anillos)

-Elijah Wood (El Señor de los Anillos)

-John DiMaggio

-Richard Dean Anderson (MacGyver)

-Kristian Nairn (Juego de Tronos)

-Yoichi Takahashi

-John Romita Jr.

-Mingjue Helen Chen

-Reiner Knizia

Domingo 4 de octubre

La jornada de clausura reunirá a varios de los grandes nombres de la convención:

-Sean Astin

-Elijah Wood

-Richard Dean Anderson

-Kristian Nairn

-Yoichi Takahashi

-John Romita Jr.

-Mingjue Helen Chen

En el apartado musical, el grupo Destripando la Historia, formado por Pascu y Rodri, ofrecerá un concierto en directo y participará además en un panel especial.