Aitana Sánchez-Gijón protagoniza Malquerida de Jacinto Benavente en el Teatro del Soho CaixaBank

Las claves

Las claves Generado con IA Aitana Sánchez-Gijón protagoniza la versión contemporánea de Malquerida en el Teatro del Soho CaixaBank, bajo la dirección de Natalia Menéndez. La obra tendrá solo tres funciones en Málaga, los días 19, 20 y 21 de junio a las 19:00 horas. La adaptación resalta el erotismo, el humor y la música popular, y sitúa la acción en una hacienda marcada por tensiones familiares y un asesinato durante una pedida de boda. El reparto incluye a Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez y otros actores, y el equipo artístico destaca por su escenografía, iluminación, vestuario y música.

El Teatro del Soho CaixaBank acoge los días 19, 20 y 21 de junio Malquerida, una versión contemporánea de La Malquerida, el clásico de Jacinto Benavente. La obra, dirigida por Natalia Menéndez, contará solo con tres funciones en Málaga, todas a las 19:00 horas.

Aitana Sánchez-Gijón encabeza el reparto en el papel de Raimunda. La actriz ya había interpretado esta historia a los 19 años, entonces dando vida a Acacia, y regresa ahora a la obra desde el lugar de la madre. Junto a ella estarán Juan Carlos Vellido como Esteban, Lucía Juárez como Acacia, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Dani Pérez Prada, Álex Mola y Antonio Hernández Fimia.

La propuesta, impulsada por ProduccionesOff, revisita la tragedia original con una mirada poética y actual. La adaptación, firmada por Natalia Menéndez junto a Juan Carlos Rubio, acentúa el erotismo, el humor y la música popular para acercar al presente una historia atravesada por los deseos prohibidos, los silencios familiares y la violencia soterrada.

La acción se sitúa en la hacienda de verano de Esteban y Raimunda, donde se celebra la pedida de boda de Acacia con Faustino. La tensión familiar marca desde el inicio la celebración: Raimunda, tras enviudar, se casó con Esteban, odiado por su hijastra. La tragedia estalla cuando el novio aparece muerto la misma noche de la pedida.

A partir de ese momento, las sospechas se extienden por el pueblo. Los hijos del Tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, primer pretendiente de Acacia, aunque otros vecinos saben que es inocente. Mientras tanto, una copla comienza a escucharse por las calles: “El que quiera a la del Soto… tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere le dicen… la Malquerida”.

El cerco se estrecha y los deseos ocultos empiezan a aflorar. El Rubio, capataz de la hacienda, alimenta las rivalidades entre las familias, mientras Raimunda se empeña en descubrir la verdad. Una verdad que amenaza con arrasar, como el fuego, todos sus sueños.

El equipo artístico lo completan Alfonso Barajas en la escenografía, Juan Gómez Cornejo en el diseño de iluminación, Rafa Garrigós en el vestuario y Mariano Marín en la música y el espacio sonoro.

Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho CaixaBank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.