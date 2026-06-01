La estrella de Broadway, Patti LuPone, reconocida en Málaga con el prestigioso Premio LUX DUCTOR

Las claves

Las claves Generado con IA Patti LuPone, estrella de Broadway, recibirá el Premio LUX DUCTOR en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el 10 de junio. La actriz inicia en Málaga su gira española con el concierto 'Songs from a Hat', considerado un evento único para el público. Antonio Banderas entregará el galardón, reservado a artistas cuya obra ha iluminado las artes escénicas e inspirado generaciones. LuPone cuenta con 3 Premios Tony y 2 Olivier, y ha protagonizado musicales icónicos como Evita, Los Miserables y Gypsy.

Patti LuPone, considerada la máxima estrella de Broadway de todos los tiempos, será reconocida con el prestigioso Premio LUX DUCTOR (luz guía) en el Teatro del Soho CaixaBank el próximo 10 de junio.

LuPone comienza en Málaga su gira por España en la que ofrecerá su concierto Songs from a Hat, una ocasión única para disfrutar en directo de una de las artistas más influyentes del teatro musical.

Cuando su actuación llegue a su fin, Antonio Banderas subirá al escenario para entregarle este galardón, según han informado en un comunicado.

Este es un reconocimiento exclusivo reservado a artistas excepcionales cuya obra ha iluminado las artes escénicas e inspirado a generaciones enteras a través de la excelencia, el coraje, la individualidad y la verdad artística.

Este premio se suma a los numerosos reconocimientos internacionales que LuPone ya ha recibido, entre los que destacan sus 3 Premios Tony y sus 2 Olivier.

Con una carrera impecable y convertida en un referente mundial, LuPone ha hecho historia en las tablas de Broadway y el West End, protagonizando títulos tan emblemáticos como Evita, Los Miserables, Sunset Boulevard,Sweeney Todd,Gypsy o Company.

En este sentido, Antonio Banderas destaca que es un honor premiar su carrera: “Su voz, inteligencia, fuerza e ingenio la convierten en una figura única en la historia del teatro”.

El primer premio LUX DUCTOR lo recibió el bailarín argentino Julio Bocca, y ahora recae en la gran dama de la escena norteamericana, Patti LuPone.

Las entradas para esta cita histórica ya están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.