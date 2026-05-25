Giancarlo Esposito, invitado estrella de Freakcon 2026: "Sigo mi instinto, eso es lo que me convierte en un actor diferente"

Giancarlo Esposito, en una sala del Palacio de Congresos de Torremolinos, sujetando una figura de él mismo. Samuel Baeza

Las claves

Las claves Generado con IA Giancarlo Esposito fue el invitado estrella en Freakcon 2026 en Málaga, donde compartió impresiones sobre su carrera y su visita a la ciudad. El actor, conocido por papeles como Gus Fring en Breaking Bad y Moff Gideon en Star Wars, destacó la importancia de seguir el instinto y amar lo que se hace en la actuación. Esposito aconsejó a los jóvenes actores centrarse en contar historias propias y no obsesionarse con la fama o Hollywood. Durante el evento, Esposito resaltó su interés por papeles desafiantes y subrayó que prefiere interpretar personajes que le permitan crecer profesional y personalmente.

Ya desde el parking del Aqualand de Torremolinos era evidente la afluencia de cosplayers vestidos de sus personajes de videojuegos, películas, series o anime favoritos. En la rotonda del Monumento al Turista, decenas de jóvenes subían hacia la carpa de la Freakcon; el inicio de una cola interminable donde destacaban disfraces de especies de Pokémon, orejas de gato nekomimi, camisetas de Dragon Ball y, atravesada la entrada, el icónico DMC DeLorean de Regreso al futuro.

Dentro de la Sala VIP del Palacio de Congresos, una estampa curiosa: el Giancarlo Esposito real sujeta una figurita coleccionable de sí mismo. La diferencia este domingo es que los más fanáticos han podido hablar con el Esposito de carne y hueso, el actor que interpreta a Gus Fring en Breaking Bad o a Moff Gideon en Star Wars. Eso sí, las fotos y las firmas a precio de oro: una fotografía por 35€ y las firmas, por 25€.

Autoproclamado amante del flamenco y de la gastronomía malagueña, hablamos con el actor y director de cine para conocer sus impresiones sobre Málaga, qué hay detrás del éxito de Gus Fring y qué consejos lanza a los jóvenes talentos que sueñan con llegar, como él, a La Meca del cine: Hollywood.

¿Es su primera vez en Málaga?

Sí, la primera.

¿Qué es lo que más le atrae?

Salí anoche y tuve una comida maravillosa en el centro. Visité el museo OXO, tan conectado a este festival. No he tenido la oportunidad de ver nada más, debido a mi tiempo, pero espero que, tal vez, la próxima vez vuelva y tenga más margen. Es encantador que hayan elegido Málaga para celebrar este evento; vine a conocer a los fans y ser parte de su emoción. No sé si tendré la experiencia para ver todo esta vez, pero, si me porto bien, ¡tal vez sea invitado de nuevo!

¿Qué mensaje quiere dar en la Freakcon?

Quiero que la gente sienta asombro, encanto y alegría. La Freakcon se trata de divertirse, de conocer a personas que realmente admiras y estrellas que ves en la televisión, pero con las que nunca tienes la oportunidad de interactuar. Es genial disfrazarse y hacer cosplay para realizar tu sueño de estar en Star Wars o en The Boys. Es soñar, divertirse y permitirse ser un poco niño otra vez.

En Breaking Bad,¿qué es lo que tiene Gustavo Fring que cautiva tanto a la audiencia?

Dos cosas: aplomo y capacidad de controlar el caos. Creo que la mayoría de la gente quiere controlarlo en el mundo y no puede. Gus puede hacerlo y a las personas les encanta su calma y su actitud amenazante; encuentran poder en eso y me parece que es lo que les atrae de mi interpretación.

¿Cómo se crea a un villano de esta talla?

Es algo que crece orgánicamente. Miro el trabajo que está en el papel y me entrego a él. Muchas personas en la vida hacen su trabajo porque se les dice que lo hagan, pero si lo amas, es mucho mejor. No quiero hacer solo lo que dice el papel; quiero tener inspiración desde mi interior. Eso es lo que me hace ser un actor diferente a la mayoría. Sigo mi instinto.

¿Cómo lidia con la fama que ha logrado?

Solo trato con ello. Me doy cuenta de que la fama es la relación de la gente con un personaje. Lidio con ello encontrando una manera de seguir siendo yo, pero mis fans no me conocen a mí, conocen a Stan Edgar, Gustavo Fring o Moff Gideon y esperan eso. Conocen tanto a esos personajes que muchos ni siquiera saben mi nombre. Me llaman Gus.

Tengo que entender que hice mi trabajo como actor tan bien que solo me conocen así. Las personas que están lo suficientemente interesadas en descubrir quién soy, irán en línea y escucharán mi historia. Vendrán a las sesiones de preguntas y respuestas y luego obtendrán una imagen más amplia de quién soy como persona. Todos querrán tocarme y llamarme “¡Gus, Stan…!”.

¿Qué consejo da a los jóvenes actores que están obsesionados con Nueva York y Hollywood?

No se obsesionen con Hollywood ni con la fama. Háganlo con la historia. Cuenten la suya propia. Tenemos este instrumento tonto llamado iPhone, que tiene una cámara y cualquiera puede hacer una película. Juega con tus fortalezas, aprende sobre la industria cinematográfica. Si quieres ser solo un influencer, es más simple, pero no es pleno. La vida plena es crear algo que ames y nunca trabajarás un día en tu vida.

Después de tantos años como actor, ¿qué papeles rechaza y en cuáles pone su esfuerzo?

Acepto papeles que son completos y que me permiten crecer en una dirección diferente a la que he crecido antes. Los que quieren pagarme mucho por no hacer nada, los rechazo. Quiero seguir creciendo y sentir que estoy conectado con un papel. No quiero hacer algo por dinero. Es como si estuviera haciendo algo para mi alma; cada vez que te vendes, quitas un pedazo de tu corazón.

Prefiero ser pobre, ganar menos y estar lleno que ganar millones y no hacer nada. Es más importante.

¿Cómo sería una película sobre su vida? ¿Qué actores elegiría?

¡Yo mismo! Y, por supuesto, aquellos que me han precedido. Admiro profundamente a actores como Ben Kingsley o Robert De Niro; son artistas maravillosos que han tenido trayectorias fascinantes. Muchos de ellos han navegado por todo el espectro: hicieron grandes obras, luego pasaron por etapas donde quizá se dejaron llevar por proyectos menos significativos y ahora están regresando con más fuerza para hacer cosas realmente brillantes.

Creo que el verdadero secreto no es solo actuar, sino producir. Se trata de tomar las riendas y protagonizar historias que tengan peso, que dejen una huella. Historias sobre figuras históricas o sobre personas reales que, con sus acciones, han logrado cambiar la vida de los demás. Ese es el tipo de legado que quiero construir.