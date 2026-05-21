Tootsie lleva el espíritu de Broadway al Teatro del Soho de Málaga: "No hay que ir a Nueva York para ver un gran musical"

Las claves

Las claves Generado con IA El musical Tootsie llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga tras su éxito en Barcelona y una gira nacional, con funciones hasta el 7 de junio. La adaptación española, dirigida por Bernabé Rico y con Iván Labanda como protagonista, ha sido elogiada internacionalmente, incluso por los autores originales. La obra moderniza la historia con una perspectiva actual y un enfoque feminista, trasladando la acción al mundo de Broadway. El director destaca que Málaga se consolida como referente nacional en musicales, demostrando que no es necesario ir a Nueva York para disfrutar de espectáculos de primer nivel.

La esencia de Broadway llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con el musical Tootsie, la adaptación escénica de la célebre película protagonizada por Dustin Hoffman en 1982, con funciones de miércoles a domingo hasta el próximo 7 de junio. El espectáculo aterriza en la Costa del Sol tras su paso por Barcelona y una gira nacional, dirigido y adaptado por Bernabé Rico, con orquesta en directo y un reparto de 13 actores encabezado por Iván Labanda.

Estrenada en 1982, la película Tootsie, no solo arrasó en taquilla, sino que también cambió para siempre la carrera de Dustin Hoffman y la forma en que Hollywood entendía la comedia inteligente. Fue una película con 10 nominaciones al Oscar, Jessica Lange lo ganó por Mejor Actriz. Hoffman cuenta que el nombre de Tootsie viene por el apodo con el que llamaba a su perro.

"Michael Dorsey es un actor con un talento especial... para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels". Así comienza la sinopsis de una historia que cuatro décadas después regresa convertida en musical con una mirada actualizada.

Durante la presentación ante los medios celebrada este jueves en Málaga, Rico ha explicado durante la presentación que la esencia de la obra continúa intacta, aunque adaptada a la sensibilidad contemporánea y al lenguaje escénico actual. Este montaje cuenta con música y letras de David Yazbek y libreto de Robert Horn.

Según Rico, la adaptación española ha recibido reconocimiento internacional. “Los propios autores del musical asistieron al estreno y nos felicitaron asegurando que, de todas las producciones que se habían hecho en el mundo de Tootsie, esta era la que más les había gustado, superando incluso a la de Broadway”, ha afirmado.

“La modernización está en el enfoque”, ha asegurado el director, que ha subrayado especialmente la dimensión feminista del relato. En esta versión, el protagonista comprende que “ser mujer es mucho más que ponerse unos tacones y un vestido”, una reflexión que atraviesa toda la función sin renunciar al tono cómico.

Rico también ha reivindicado el papel que el teatro malagueño está desempeñando en la creación de nuevos públicos para el género musical. “Con una población muchas veces igual o inferior a otras localidades, aquí triplicamos el tiempo de exhibición porque existe un público real para este tipo de espectáculos”, ha señalado el director.

Asimismo, ha recalcado que "hoy en día no hace falta ir a Nueva York o a Madrid para ver un musical de primer nivel" y ha felicitado al equipo del Soho por convertir el espacio en “un referente nacional”.

Rueda de prensa de Tootsie. Álvaro Guerrero

Además, el personaje deja atrás el universo televisivo de la película original para adentrarse en el mundo de Broadway. En esta adaptación, el protagonista consigue trabajo en un musical ficticio llamado La maldición de Julieta.

La versión musical de Tootsie, la comedia musical se estrenó en Broadway en 2019 y recibió once nominaciones a los Premios Tony, incluidos Mejor Musical y Mejor Música Original, obteniendo finalmente el galardón al Mejor Libreto Musical.

El director ha confirmado además que Málaga será la penúltima parada de la gira antes de recalar en Jerez y hacer una pausa a la espera de encontrar un teatro en Madrid para una futura temporada.