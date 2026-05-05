La Comunidad del Anillo se reúne en Málaga: Elijah Wood visitará la Comic Con 2026 junto a Sean Astin

Frodo en la trilogía de 'El señor de los anillos'

Las claves

Las claves Generado con IA Elijah Wood, conocido por interpretar a Frodo en 'El Señor de los Anillos', ha sido confirmado para la Comic-Con Málaga 2026. Wood compartirá cartel con Sean Astin, quien interpretó a Sam en la misma saga y cuya presencia ya había sido anunciada. La Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre en el FYCMA y contará con otros invitados destacados como Kevin Smith, Michael Rooker y John Romita Jr. También está confirmada la participación de Iñaki Godoy, protagonista del live-action de 'One Piece' en Netflix.

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 prepara uno de los anuncios más potentes de su cartel. Dos de los personajes principales de la mítica saga 'El Señor de los Anillos' se darán cita en la segunda edición de este festival en la Costa del Sol. Tras el anuncio hace unos días de la presencia del actor, director y productor estadounidense Sean Astin, conocido por interpretar al leal hobbit Sam, se ha confirmado la participación del conocido actor Elijah Wood (Frodo Bolsón).

Así lo han anunciado en exclusiva el director general del evento, Fernando Piquer, y el executive advisor Pepe Caldelas, en una entrevista en el canal de YouTube Strip Marvel.

Durante la conversación con el creador de contenido Daniel Lagi, ambos responsables del evento aseguraron que la presencia del actor ya está cerrada y que el anuncio oficial se realizará “en los próximos días” a través de las redes sociales de la Comic-Con Málaga.

De confirmarse oficialmente, Wood compartiría cartel con su compañero de saga Sean Astin, ya anunciado previamente como uno de los grandes invitados de esta edición.

Elijah Wood es uno de los actores más reconocibles del cine fantástico contemporáneo, sobre todo por su papel de Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson.

Su interpretación del portador del Anillo Único lo convirtió en un rostro icónico del cine de principios de los 2000 y en una figura muy querida dentro del fandom.

Antes de ese papel ya había trabajado como actor infantil en los años 90 en películas como The Good Son (junto a Macaulay Culkin) o Flipper, pero fue su salto a la Tierra Media lo que marcó su carrera a nivel global.

Invitados

La Comic-Con de Málaga 2026, que celebrará su segunda edición en el FYCMA del 1 al 4 de octubre, continúa así ampliando un cartel de gran peso internacional con figuras del cine, el cómic y la cultura pop.

Entre los invitados ya confirmados oficialmente destacan nombres como el actor y director Kevin Smith, el intérprete Michael Rooker o el dibujante John Romita Jr.

Asimismo, este martes se ha anunciado la participación de Iñaki Godoy, el actor protagonista del live-action de One Piece en Netflix.