El ilusionista Mag Lari llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 1 de mayo con su show 'Strafalari'

Las claves

Las claves Generado con IA El mago Mag Lari presenta su espectáculo 'Strafalari' en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 1 al 3 de mayo. El show combina grandes ilusiones, humor e interacción con el público, ofreciendo 90 minutos de magia, risas y emoción. Mag Lari, con más de 30 años de trayectoria y múltiples premios, es reconocido por su elegancia y dominio escénico. Las entradas están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en puntos de venta de El Corte Inglés.

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga se llenará de magia del 1 al 3 de mayo con el espectáculo del ilusionista Mag Lari, según han informado en un comunicado.

Tras recorrer más de 150 teatros y auditorios, dejando boquiabiertos a todos los presentes con sus ilusiones, los malagueños disfrutarán de este show que combina elegancia, ironía y humor.

Mag Lari, director del espectáculo Nada es Imposible de Antonio Díaz El Mago Pop, despliega en escena todo su talento como ilusionista y showman: con su inconfundible elegancia y un absoluto dominio del ritmo escénico.

El espectáculo combina grandes ilusiones con momentos íntimos y una constante complicidad con el público, al que durante 90 minutos guía en un viaje entre la risa, el asombro y la emoción.

El título juega con el nombre del artista y lo define: Strafalari es un homenaje a lo singular, a lo que se aleja de la norma y resulta extraordinario, y consolida a Mag Lari como el mejor mago showman del país y del ilusionismo contemporáneo, capaz de convertir la magia en una gran experiencia divertida y deslumbrante.

Con más de 30 años de trayectoria, premios como el Nacional de Magia Cómica y el galardón al Mejor Espectáculo de la Fira de Tàrrega, Mag Lari firma un show de gran formato que brilla por su ritmo, espectacularidad visual y conexión directa con el público.

Los más jóvenes se maravillan y se entusiasman con cada efecto, mientras que los adultos disfrutan con picardía de su humor inteligente.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.