Antonio Banderas quiere crecer con el Teatro del Soho: planea otro teatro en Málaga y exportar el modelo a Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Banderas planea expandir el Teatro del Soho con la apertura de un nuevo espacio escénico en Málaga y la exportación del modelo a Madrid. El nuevo teatro en Málaga será una "caja negra", un espacio flexible con gradas y asientos móviles para facilitar la experimentación escénica. Banderas destaca la importancia del teatro en vivo ante los cambios tecnológicos y el auge de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. El proyecto del Teatro del Soho se impulsa sin subvenciones públicas, buscando mantener la libertad creativa y financiera.

El actor malagueño Antonio Banderas ha adelantado este viernes que trabaja en la expansión del Teatro del Soho, incluso más allá de Málaga. El intérprete ha asegurado que quiere abrir un nuevo espacio escénico en su ciudad, radicalmente diferente al actual, y, al mismo tiempo, llevar una versión del modelo del Teatro del Soho CaixaBank a Madrid.

“Ahora el teatro es mi vida y quiero expandirlo”, ha explicado Banderas, que asegura encontrarse en un momento de evolución profesional. El actor ha señalado que su intención es seguir creciendo en el ámbito de las artes escénicas con nuevas infraestructuras culturales. “Quiero un espacio más en Málaga y, al mismo tiempo, un poquito del Soho para Madrid”, ha indicado.

El artista ha enmarcado esta decisión en el contexto de transformación que vive actualmente la industria audiovisual. A su juicio, el sector atraviesa un periodo de incertidumbre marcado por la potente llegada de las nuevas tecnologías. “El mundo de las artes audiovisuales está en un momento de cambio tremendo en el que no sabemos dónde se va a disparar”, ha señalado.

En este sentido, Banderas ha advertido del posible impacto que puede tener la inteligencia artificial en la producción cinematográfica. Según ha explicado, si los grandes estudios descubren que pueden abaratar costes recurriendo a estas tecnologías, el modelo tradicional del cine podría experimentar un giro profundo. “Si los estudios de cine de Estados Unidos descubren que con la inteligencia artificial se pueden hacer películas mucho más baratas que con actores de carne y hueso, habrá un cambio radical”, ha afirmado.

Ante ese escenario, el actor considera que el teatro en vivo ganará aún más valor cultural. “El teatro y las artes escénicas en directo serán un refugio para la verdad”, ha añadido.

Por todo ello, entre los proyectos que maneja figura la creación de un nuevo espacio escénico con un concepto diferente al del actual teatro de la calle Córdoba. Banderas ha explicado que el modelo que busca es el de una “black box”, un tipo de sala teatral flexible que permite modificar la disposición del escenario y del público.

“El Teatro del Soho está muy bien, pero es un teatro a la italiana y para recibir y montar algunos de los espectáculos que hacemos funciona muy bien”, ha señalado. Sin embargo, el nuevo recinto que imagina tendría un planteamiento distinto. “Será una caja negra que me permita tener el escenario en diferentes lugares y ser muy flexible a la hora de montar”, ha detallado.

La idea pasa por contar con gradas y asientos móviles que permitan reconfigurar el espacio escénico según las necesidades de cada producción, situando la escena en el centro, al fondo o en los laterales. Un modelo que, según el actor, facilitaría la experimentación y abriría la puerta a nuevos formatos escénicos.