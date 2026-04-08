Danza, barro y ritual en el Carmen Thyssen Málaga: así será la quinta edición del ciclo Tangentes

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra la quinta edición del ciclo Tangentes, que fusiona danza, performance y artes visuales en su patio. El ciclo incluye tres espectáculos: 'La cosecha' de La Yunta, 'La gloria' de Melisa Calero y 'Primigenia' de Cristina Savage, los días 15 y 29 de abril y 6 de mayo. Las piezas exploran temas como los ciclos naturales, rituales de iniciación y la creación artística con barro y cuerpo, en diálogo con la exposición temporal 'Archipiélago'. Las entradas cuestan 12 euros por función o 24 euros el bono para las tres, e incluyen la visita a la exposición 'Archipiélago' hasta el 6 de septiembre.

El Museo Carmen Thyssen Málaga convertirá de nuevo su patio en un laboratorio de cuerpos, barro y música con la quinta edición de Tangentes. Experiencias de danza y performance, un ciclo que este año dialoga con la exposición temporal Archipiélago y que ofrecerá tres propuestas escénicas los días 15 y 29 de abril y 6 de mayo a las 21.00 horas.

El ciclo, concebido para poner en relación la danza y la performance contemporáneas con las artes visuales del museo, arranca el miércoles 15 de abril con La cosecha, de la Compañía La Yunta, formada por Verónica Ruth Frías y Niche Ramírez, con música en directo de Daniel Blacksmith.

Esta pieza es la segunda entrega de una trilogía iniciada con La veda y se articula en torno a la lógica del ciclo natural —sembrar, sostener, esperar, recoger—, con una escena que gira alrededor de una gran mesa blanca donde se acumulan imágenes ligadas al paso del tiempo y a los procesos de la naturaleza.

El miércoles 29 de abril será el turno de La gloria, creación de la bailaora, bailarina y coreógrafa Melisa Calero.

La artista propone un ritual de iniciación que concibe la vulnerabilidad como acto de resistencia y potencia, invitando al público a un viaje catártico en el que su cuerpo atraviesa distintos estados hasta alcanzar esa "gloria" entendida como lugar de revolución, celebración y euforia existencial.

El ciclo se cerrará el 6 de mayo con Primigenia, de Cristina Savage, una performance escultórica y pictórica en vivo que fusiona escultura, pintura y cuerpo en un ritual contemporáneo de creación y transformación. La artista modelará figuras de barro rojo sobre una gran tela blanca extendida en el suelo, activando una instalación efímera que quedará como registro material del propio acto performativo.

Entradas, bono y visita a la exposición ‘Archipiélago’

Cada espectáculo tiene un precio de 12 euros, aunque el museo ofrece un bono de 24 euros para asistir a las tres funciones del ciclo.

Con la compra de cualquier entrada, el público podrá además visitar, en fechas posteriores y hasta el 6 de septiembre, la exposición temporal Archipiélago, que funciona como telón de fondo conceptual de estas ‘Experiencias de danza y performance’.