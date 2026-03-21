"Hubo abusos en la conquista de América y se castigaron: hay que defender y reivindicar el papel de España"

Se subraya la necesidad de enseñar en colegios la historia compartida entre España y Estados Unidos y aprovechar estos lazos en la diplomacia y la marca país.

Ureña resalta que, aunque hubo abusos durante la conquista de América que fueron condenados, España promulgó leyes para proteger a las poblaciones indígenas, defendiendo así su legado.

El think tank ha impulsado informes, eventos y actividades para divulgar los lazos históricos y culturales entre España y Estados Unidos, y promover figuras como Bernardo de Gálvez.

Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, destaca la importancia de reivindicar el legado español en Estados Unidos y el papel estratégico de la comunidad hispana.

Daniel Ureña es presidente de The Hispanic Council, un think tank dedicado a fortalecer las relaciones entre España y Estados Unidos y a promover el conocimiento del legado histórico, cultural y político de España en la historia estadounidense.

Esta entidad, con sede en Madrid y Washington, ha publicado más de 30 informes, organizado más de 50 eventos en Estados Unidos y en España y construido una comunidad online de más de 100.000 personas.

Es profesor en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, donde dirige el Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos (PDAP). A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos internacionales. En 2017, por ejemplo, fue incluido entre los 100 profesionales políticos más influyentes por la revista Washington COMPOL.



Durante más de una década dirigió en España los seminarios internacionales de comunicación política de George Washington University. Como conferenciante, ha participado en encuentros organizados por instituciones como Brookings Institution, Harvard University, la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), el National Democratic Institute o el International Republican Institute, además de numerosas universidades y centros de pensamiento en Europa y América.

Ha estado en Málaga presentando los actos de homenaje a Bernardo de Gálvez con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y ha concedido esta entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

¿Cómo nació The Hispanic Council y qué vacío institucional detectaron para crear un organismo de este tipo?

Es un proyecto que nace en 2014 como una iniciativa de la sociedad civil, de profesionales que teníamos cierta relación entre España y Estados Unidos y queríamos poner nuestro granito de arena para mejorar las relaciones entre ambos países.​

En estos 12 años creemos que hemos cumplido un papel desde la sociedad civil contribuyendo a la diplomacia pública y hemos hecho muchas actividades de divulgación.​ Fuimos una de las primeras organizaciones que trabajó para divulgar los lazos históricos entre España y Estados Unidos.

Ureña tras la entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Angel Recio

Después ha habido muchas más iniciativas y estamos muy contentos de que haya más gente hablando de estos temas.​ Se ha generado una gran cantidad de contenidos y libros para descubrir o redescubrir el legado de España en Estados Unidos, que sigue siendo muy desconocido.​

¿Hasta qué punto España es consciente del peso de la comunidad hispana en Estados Unidos?

Creo que se podría valorar bastante más.​ La comunidad hispana no para de crecer: ya hay más de 60 millones de hispanos. Hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España y la tendencia es que en unos años un 25% de la población de Estados Unidos será de origen hispano.​

Eso no quiere decir que tengan una afinidad con España, pero creemos que supone una oportunidad estratégica para nuestro país apelar y dirigirse a esos ciudadanos.​

Cuando se habla de referentes hispanos se habla de Antonio Banderas, Jennifer López, Daddy Yankee… y nosotros queremos que Bernardo de Gálvez sea también uno de esos referentes hispanos.​

Dentro de estos 12 años, ¿qué proyecto concreto destacaría de los que han hecho?​

Uno de los ejes de nuestro trabajo es divulgar el peso del español en Estados Unidos.​ Aunque a veces oigamos cosas que no nos gustan, cada vez se utiliza más el español en el mundo político.​

Tenemos un informe, quizá uno de nuestros productos de los que estamos más orgullosos, sobre el uso del español en la política de Estados Unidos.​ Cada dos años —este año tocará la quinta edición— medimos cómo es el uso del español tanto en el Congreso como en el Senado, por parte de todos los senadores y congresistas, y la tendencia es que cada vez se usa más el español.​

Ese informe lo hemos presentado en Estados Unidos, en el Capitolio, y también en Madrid. Poco a poco se ha convertido en uno de nuestros productos más importantes.​

Además hemos puesto en marcha un premio de periodismo que lleva el nombre de un compañero de armas de Bernardo de Gálvez, Fernando de Leyba, un personaje muy desconocido de Ceuta. Hacemos también muchos vídeos divulgativos para redes sociales, pódcast…

Comenta que la población hispana va a ser el 25% de la población en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto los políticos estadounidenses han entendido ya la importancia del voto hispano?​

Creo que sí lo han entendido.​ Los hispanos están evolucionando en diferentes ámbitos de la sociedad de Estados Unidos.​

Tienen una presencia importante en la empresa, en la cultura y también en la política.​ Ahora hay un señor que es secretario de Estado, Marco Rubio, por ejemplo, que es hispano, habla español y creo que está llamado a tener un gran futuro en la política de Estados Unidos.​

Hay figuras no solo en el nivel más alto, sino también a nivel local y estatal; los hispanos están cada vez más presentes en todos los ámbitos de la política estadounidense.​

La política de Trump no está ayudando. ¿Qué opina de su política de persecución de inmigrantes?

Es curioso, porque el apoyo que Trump ha tenido entre los hispanos fue tremendamente alto.​ Hay mucho trabajo por hacer para que se entienda que lo hispano forma parte de la esencia de Estados Unidos.​ El español se hablaba allí un siglo antes que el inglés.​

No me gusta cuando en algunos sitios se ve lo hispano como algo ajeno a la cultura de Estados Unidos.​ Marco Rubio reivindicaba toda la cultura del western, del oeste, de los rodeos… y eso viene de las marismas de Huelva y de Andalucía.​

Hay que combatir esa percepción dándolo a conocer y difundiéndolo.​ Es verdad que los españoles, por diferentes razones, hemos vendido muy mal todo nuestro trabajo, mientras que otros países han hecho mejor su labor.​ Hay que hacer un gran esfuerzo para que se entienda que lo hispano y la cultura hispana, y por tanto la española, forman parte de Estados Unidos.​

Comenta que muchos hispanos han votado a Trump. ¿Cree que pueden estar decepcionados con lo que está haciendo?​

No lo sé.​ Sí sé, por lo que he oído —acabo de llegar de Estados Unidos—, que entre la población hispana se ha recibido muy bien lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, porque hay muchos venezolanos allí.​

Daniel Ureña con el cartel de los actos de homenaje a Bernardo de Gálvez. Angel Recio

Pero son cuestiones de política doméstica de Estados Unidos de las que no me corresponde hablar. Está claro que a los hispanos les preocupan las mismas cosas que al resto de ciudadanos.​ Desde aquí, a veces, hemos visto con muchos prejuicios al votante hispano, como si solo le preocuparan determinados temas, pero le preocupan los mismos que a los demás: la economía, la seguridad, la sanidad, la educación, etcétera.​

¿Trump está ganando la batalla del relato sobre inmigración y diversidad o tendrá cada vez más detractores?​

Él tiene un discurso en el que diferencia entre inmigración legal e inmigración ilegal.​ Desde Europa y desde España a veces se mira con muchos recelos y prejuicios todo lo que viene de Estados Unidos.​

Estados Unidos es un país en el que la inmigración ha formado parte de su evolución y su cultura.​Ha sido capaz de ofrecer un modelo de integración a los inmigrantes de muchos países y eso, por desgracia, no ha ocurrido en muchos ámbitos de Europa.​

Mi posición es que la inmigración, cuando se integra, es legal y aporta riqueza, es positiva, y Estados Unidos es el ejemplo de todo eso.​

Comentaba antes España no transmite bien su mensaje. De hecho, el Rey Felipe VI dijo hace unos días que había habido “mucho abuso y controversias éticas” en la conquista de América. 500 años después seguimos hablando de Colón y de todo este proceso.

Durante siglos la leyenda negra ha pesado mucho y los españoles la hemos asumido y nos la hemos creído, muchas veces injustamente.​ Hay muchísimos motivos para reivindicar el legado de España en América, no solo en Estados Unidos.​

El otro día el Rey hablaba de que había habido abusos, y por supuesto que los hubo y se condenaron y castigaron.​ Pero no es solo eso: desde España se promulgaron leyes para defender a las personas de allí, que tenían los mismos derechos que los que estaban aquí.​

Tenemos motivos más que sobrados para reivindicar y defender el papel que España tuvo en América.​

Han sido más de 300 años de historia compartida entre España y Estados Unidos. ¿Por qué cuesta tanto que España incorpore ese relato a su diplomacia y a su marca país?

Esos complejos que tenemos están ahí; es una realidad.​ A pesar de ser una de las naciones más antiguas del mundo, seguimos discutiendo qué es España, si es una nación, una nación de naciones… Es muy español cuestionarnos nuestra propia españolidad.​

Sin embargo, percibo una corriente cada vez mayor de interés: autores, publicaciones, libros y contenidos que reivindican y hablan con naturalidad de lo que pasó.​

Eso lo vemos no solo desde España, sino también desde muchos países de Hispanoamérica que reivindican que forman parte de esa cultura del mestizaje, porque si España hizo algo fue precisamente el mestizaje.​

¿Qué tendría que hacer España para aprovechar mejor esos lazos históricos y culturales con la comunidad hispana en Estados Unidos?​

Hay una figura, Bernardo de Gálvez, héroe de la Revolución y de la Independencia americana, que ofrece un vínculo, una historia, un referente y un símbolo que podemos contar y dar a conocer.​

La gente necesita referentes, historia, mitos: los mitos configuran las naciones y su cultura.​ Lo primero es conocer la historia de España en Estados Unidos y en América, y en segundo lugar, darla a conocer; creo que eso ayudaría y daría frutos de manera quizá no inmediata, pero sí directa.​

Habla de Bernardo de Gálvez y hay muchos más personajes españoles como Luis de Unzaga claves en la independencia norteamericana que son muy poco conocidos. ¿Habría que hablar de ellos en los colegios?

Se tendría que enseñar en los colegios, por supuesto.​ Me consta que cada vez se enseña más, pero todavía hay que enseñarlo mucho más.​ España tiene una historia muy rica y lo primero es darla a conocer; para eso hace falta la vocación y la ambición política de asumirlo y ejecutarlo.​

"Los vínculos van mucho más allá de quién sea el presidente del Gobierno en España o el jefe de Estado en Estados Unidos.​ España y Estados Unidos son países amigos y aliados, y confío en que la relación se reconduzca pronto"

La relación entre los gobiernos de España y Estados Unidos está ahora peor que nunca. ¿Cómo nos puede afectar eso? ¿Se puede reconducir?​

Confío en que se reconduzca.​ La relación entre España y Estados Unidos va mucho más allá de una discrepancia puntual por un tema concreto.​

Hay una relación muy consolidada desde el punto de vista empresarial. Más de 700 empresas españolas operan allí y hay una gran cantidad de empresas y productos americanos aquí. La balanza comercial entre ambos países es brutal.

Desde el punto de vista académico, más de 30.000 alumnos de Estados Unidos vienen a formarse a España y varios miles de españoles van a formarse allí.​ Hay más de 220.000 españoles viviendo en Estados Unidos y aquí residen entre 50.000 y 60.000 americanos.​

Los vínculos van mucho más allá de quién sea el presidente del Gobierno en España o el jefe de Estado en Estados Unidos.​ España y Estados Unidos son países amigos y aliados, y confío en que la relación se reconduzca pronto.