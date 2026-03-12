Librada Olivares, la escritora malagueña que desafió al insomnio escribiendo un romance ambientado en Japón

Las claves nuevo Generado con IA Librada Olivares, escritora malagueña, ha publicado la novela erótica 'Mi alma es tu cama deshecha', escrita tras una separación personal. La historia sigue a Hana, una joven malagueña que busca refugio en Japón, donde se enfrenta al contraste cultural y a un romance complicado con Kenji. Olivares se inspiró en sus propias experiencias en Japón, destacando el choque entre la expresión emocional en Málaga y la contención japonesa. La autora siente que dejó parte de su espíritu en la novela y considera la posibilidad de escribir una segunda parte, además de soñar con largas estancias en la zona feudal japonesa.

Todo en Librada Olivares (Málaga, 1967) es una invitación a lo extraordinario. Su personalidad, su estilo, su nombre y también el título de su novela: Mi alma es tu cama deshecha. Esta obra, de género erótico, floreció en un momento de transición vital después de una separación: “Necesitaba escribir una historia potente, fuerte, que a cualquier mujer le gustaría haber vivido”, afirma Olivares, y recalca que no es "el típico romance".

El papel de Málaga es primordial. “La protagonista, Hana, es una chica malagueña que se siente muy malagueña; todo gira en torno a ella, las vivencias de Málaga y cómo busca su refugio en Japón a pesar de que su familia es de Málaga, pero necesita una escapatoria”. En Japón es donde conoce a Kenji y se enfrenta a una personalidad opuesta a ella.

"Kenji es un japonés muy japonés, con una mochila importante; Hana se enamora de él, pero se da cuenta de la dificultad que él tiene para abrirse". Esa es una de las tramas principales.

Hace tres años, tuvo la oportunidad de visitar el Japón más profundo y corroboró en primera persona el contraste cultural: "No se ve a las parejas como aquí, que se dan abrazos, besos, van cogidos de la mano… En Málaga parece que todos son amigos; pero allí no ves sentimientos, emociones, eso es lo que me choca de Japón pese a que amo este país".

Para 2027 planea volver a territorio nipón, pero a visitar el pueblo donde transcurre toda la acción de la novela. Mi alma es tu cama deshecha está repleta de elementos que ha visto en Japón: colores, montañas y sensaciones que no existen en ningún lugar del mundo, excepto allí.

Cuando puso el punto y final a esta historia, le entraron ganas de llorar. "Fue como que me quedaba vacía, quizá por eso se merece una segunda parte; un final apoteósico", y añade: "Siempre escribo a mano y fue como dejar el rotulador y decir: ‘¿Y ahora qué?’. Mi ilusión de vida era ir a Japón y también escribir este libro".

¿Posible mudanza a Japón?

Una de las tentaciones de la autora es marcharse a Japón, aunque es algo que, de momento, no contempla. "Una pregunta que me he hecho muchas veces es si me quedaría a vivir en Japón. Nunca dejaría Málaga. Sí me gustaría pasar largas temporadas, pero no en Tokio, sino en la parte feudal de la ruta Nakasendo".

Lo que tiene claro es que su espíritu se ha quedado impreso en este libro. Volcó tanto su redención en el papel que tal acto de entrega no admite una segunda toma.