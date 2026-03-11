La música contra la mala suerte: la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga regresa este viernes 13

Las claves nuevo Generado con IA La Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga ofrecerá un concierto este viernes 13 de marzo a las 19:00 horas en la ETSI de Informática y Telecomunicación de la Universidad de Málaga. El programa incluye la Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, una obra emblemática que explora el tema del destino. La entrada al concierto es libre hasta completar aforo, y la cita busca transformar la superstición del viernes 13 en una experiencia musical positiva y compartida. La OSEM es un proyecto liderado por estudiantes malagueños que promueve la interpretación y reflexión sobre grandes obras sinfónicas.

La Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga (OSEM) ofrecerá este viernes 13 de marzo un nuevo concierto tras su presentación Heroica del 12 de septiembre de 2025 y el programa interpretado el pasado 28 de noviembre, en el que rindieron homenaje a Maurice Ravel e interpretaron el Concierto para violín y orquesta de Ludwig van Beethoven.

En esta ocasión, la formación interpretará la Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, una de las obras más destacadas del repertorio sinfónico. Compuesta en 1888, la pieza desarrolla la idea del destino a través de un motivo musical que aparece de forma recurrente a lo largo de la sinfonía, desde un inicio sombrío hasta un final de gran intensidad.

El concierto se celebrará a las 19.00 horas en la ETSI de Informática y Telecomunicación de la Universidad de Málaga, con entrada libre hasta completar aforo. La cita coincide además con un viernes 13, un guiño simbólico con el que la agrupación propone transformar una fecha tradicionalmente asociada a la superstición, a la mala suerte, en una experiencia musical compartida con el público.

La Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga es un proyecto impulsado en 2025 por estudiantes de la ciudad con el objetivo de interpretar y acercar al público grandes obras del repertorio sinfónico, así como fomentar la reflexión en torno a la música más allá de la propia interpretación.

Datos del concierto

Repertorio: Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Fecha: Viernes 13 de marzo

Hora: 19.00

Lugar: ETSI de Informática y Telecomunicación, Universidad de Málaga

Entrada: Libre hasta completar aforo.