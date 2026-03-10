Salva Reina, sobre la lucha contra el odio de La Cochera Cabaret: "No vamos a permitir que a casa vengan a insultar"

El objetivo es mantener un espacio de respeto y diálogo, fomentando la convivencia y la cultura en el entorno de La Cochera Cabaret.

La sala, vinculada al actor Salva Reina, ha detectado un aumento de comentarios ofensivos de tono político, xenófobo y machista.

La Cochera Cabaret aplica una política de tolerancia cero ante insultos y discursos de odio en sus redes sociales.

La sala cultural La Cochera Cabaret, vinculada a la productora del actor malagueño Salva Reina, ha decidido poner freno al odio en sus redes sociales. El espacio ha anunciado una política de tolerancia cero frente a insultos, ataques personales o discursos discriminatorios tras detectar un aumento de comentarios ofensivos en sus perfiles.

Según explica Reina en conversación con este periódico, la iniciativa surgió después de comprobar que, cada vez que anunciaban un espectáculo o un artista, aparecían mensajes de tono político, xenófobo o machista que poco tenían que ver con la programación cultural tan amigable de su sala.

“De repente anunciabas a un artista o una compañía y aparecían comentarios de todo tipo: si era de un lado, si era del otro, si no se mojaba… o directamente insultos”, relata el actor. Ante esa situación, la sala decidió publicar un aviso claro para marcar límites.

El mensaje difundido en redes establece que en los perfiles de la sala no se permitirán comentarios racistas, xenófobos, machistas o LGTBIfóbicos, ni insultos, amenazas o humillaciones. Tampoco tendrán cabida el acoso, la incitación a la violencia o contenidos fraudulentos como la venta falsa de entradas.

La crítica a los espectáculos sí seguirá teniendo espacio, siempre que se formule desde el respeto. “Si alguien dice que vio un espectáculo y no le gustó, desde el respeto, perfecto. Estamos para dialogar. Pero el insulto gratuito y el odio no lo vamos a permitir, nadie va a venir a insultar ni faltar a nuestra casa”, subraya Reina.

Reina explica que, tras el aviso público, ya han tenido que eliminar algunos comentarios y bloquear a determinados usuarios. Hasta ahora, esa moderación se hacía de forma discreta, pero el equipo ha optado por explicarlo abiertamente para dejar clara su posición de manera totalmente directa.

El objetivo, sostienen, es proteger el ambiente de un espacio que nació precisamente para promover la cultura. “Esto es una sala de teatro y música que quiere fomentar el respeto y todas las formas artísticas”, señala el actor.

Reina insiste en que la iniciativa no pretende silenciar opiniones, sino reivindicar un clima de convivencia. “Fue un llamamiento a la concordia y al diálogo. Si no estás de acuerdo con algo, maravilloso, aquí estamos para hablar. Pero siempre desde la educación”, concluye.