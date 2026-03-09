Lolita Flores se sube al escenario del Soho CaixaBank con Poncia, una reinterpretación de Lorca

Las claves nuevo Generado con IA Lolita Flores protagoniza 'Poncia', un monólogo basado en el personaje de 'La Casa de Bernarda Alba', en el Teatro del Soho CaixaBank del 13 al 15 de marzo. La obra revisita al personaje de Poncia tras el suicidio de Adela, explorando temas como el suicidio, la libertad, la culpa y las diferencias de clase. El director Luis Luque transforma los diálogos originales en soliloquios y reflexiones profundas, otorgando a Poncia una voz protagonista y renovada. La interpretación de Lolita Flores promete ahondar en la complejidad emocional del personaje, destacando aspectos silenciados en la obra original de Lorca.

Del 13 al 15 de marzo, el escenario del Teatro del Soho CaixaBank recibirá por primera vez a la reconocida artista Lolita Flores con el monólogo Poncia, una propuesta teatral que revisita uno de los personajes más emblemáticos de la dramaturgia española: la criada de la casa de Bernarda Alba.

La obra toma como punto de partida las intervenciones de Poncia en La Casa de Bernarda Alba, el clásico escrito por Federico García Lorca. A partir de ese material original, el director Luis Luque construye un profundo análisis del personaje, transformando sus palabras en reflexiones, soliloquios y diálogos con fantasmas y sombras.

El resultado es una mirada renovada hacia los rincones más oscuros de la célebre tragedia lorquiana, según explican desde el Teatro del Soho.

A diferencia de la obra original, donde los acontecimientos se suceden en orden cronológico dentro del opresivo hogar de Bernarda Alba, Poncia sitúa la acción después del momento más trágico del drama: el suicidio de Adela. Desde ese punto de ruptura, la criada habla desde el silencio de la casa, sacudida aún por el impacto de lo ocurrido.

En escena, la voz de Poncia emerge para reflexionar sobre cuestiones universales como el suicidio, la libertad, la culpa, las diferencias de clase, la educación y el deseo. Su testimonio se convierte en el de una mujer que durante años fue testigo y cómplice silenciosa de la tragedia, una voz marcada por el maltrato y el silencio impuesto.

En medio de una tormenta de niebla que envuelve la casa, Poncia reza por la muerte de Adela. La vivienda permanece sumida en un profundo silencio. Sola en escena, la criada habla consigo misma, pero también con las ausentes: con Bernarda Alba y con sus hijas. De ese diálogo íntimo surge una reflexión que trasciende la tragedia original.

Con esta propuesta, Lolita Flores se enfrenta a uno de los personajes más complejos del universo lorquiano, ofreciendo una interpretación que promete explorar las capas emocionales de una figura clave en la historia del teatro español.

Durante tres días, el Teatro del Soho CaixaBank se convertirá así en el espacio donde la voz de Poncia, tantas veces relegada a un segundo plano, adquiere finalmente todo su protagonismo.