Jesús Arrúe, el pintor de Madonna que triunfó en la gala Starlite: “Gracias a ella soy lo que soy. Me puso en el mapa”

Triunfó en la pasada gala Starlite de Marbella y ahora quiere hacerlo en Madrid. El artista Jesús Arrúe participó en la subasta benéfica con su obra God Save the Queen, inspirada en el empoderamiento femenino y en la figura de Madonna. La pieza alcanzó los 25.000 euros, convirtiéndose en la puja más alta de la noche.

“Es una obra que celebra la fuerza de mujeres que han sabido reinventarse una y otra vez”, explicaba el artista durante la gala. “Que además pueda ayudar a causas solidarias lo hace todavía más especial”.

Arrúe es valenciano y da el salto a la capital española con una exposición en Garaje Lola Espacio Creativo llamada Iconos del exceso que se podrá visitar durante todo el mes de marzo. Es su primera muestra individual en Madrid.

La obra God save the Queen que fue subastada en Starlite. Cedida

Está formado en Psicología y en la Escuela de Artesanos y ha construido una trayectoria singular dentro del arte figurativo contemporáneo. Su estilo, expresionista y emocional, gira siempre en torno a un mismo concepto: la mirada.

No en vano, se le conoce como “el pintor de las miradas”, una etiqueta que él mismo resume con una frase que repite a menudo: “Yo no pinto rostros, pinto almas”.

En Iconos del exceso, Arrúe retrata a algunas de las figuras más complejas de la cultura popular contemporánea: Amy Winehouse, Kurt Cobain, David Bowie o Marilyn Monroe.

Personajes marcados por el genio y la fragilidad que el artista aborda desde una visión profundamente humana. “El vicio y la virtud no son extremos opuestos”, explica. “Son las dos mitades de la misma mirada”.

Una de las obras de Jesús Arrúe expuestas en Iconos del exceso.

El mensaje de Instagram de Madonna que le cambió la vida

Pero si hay un momento que cambió su carrera fue un mensaje directo en Instagram. En 2019, Madonna vio uno de sus retratos publicados en redes y decidió comprarlo, iniciando una relación artística que catapultó su nombre a nivel internacional. “Siempre digo que, en gran parte, gracias a Madonna estoy donde estoy”, reconoce el artista. “Ella me puso en el mapa”.

La reina del pop no solo adquirió una obra suya. Más tarde compartió en sus redes sociales The Crow, una pieza de Arrúe utilizada para denunciar la guerra en Ucrania, lo que provocó una repercusión mediática global.

Antes de ese salto internacional, sin embargo, Arrúe ya había protagonizado una historia singular en Valencia. Su mural dedicado a David Bowie se convirtió en el primer grafiti indultado de España, defendido por fans y medios internacionales cuando el edificio que lo albergaba iba a ser demolido.

Hoy la obra se conserva en el Museo L’ETNO de Valencia, convertida en símbolo de cómo el arte urbano puede transformarse en patrimonio cultural.