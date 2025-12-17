Pasión Vega dará un concierto en el Teatro Soho Caixabank con temas de las películas de Almodóvar

Las claves nuevo Generado con IA Pasión Vega ofrecerá un concierto en el Teatro Soho Caixabank interpretando canciones de películas de Pedro Almodóvar. El espectáculo, titulado 'Pasión Almodóvar', se celebrará del 25 al 27 de junio y las entradas ya están disponibles. La cantante estará acompañada al piano por Moisés P. Sánchez y el repertorio incluirá temas como 'La bien pagá', 'Volver' y 'Piensa en mí'.

Si le gusta Pasión Vega y la música de las películas de Pedro Almodóvar está de enhorabuena. La cantante malagueña va a interpretar varios temas del mundo de Almodóvar en el Teatro Soho Caixabank.

Será del 25 al 27 de junio y las entradas ya están a la venta en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

El espectáculo se llama Pasión Almodóvar, y, según destacan desde el teatro de Antonio Banderas, es "un emotivo concierto que recorrerá las canciones más representativas de la filmografía del director Pedro Almodóvar".

Pasión Vega estará acompañada al piano por Moisés P. Sánchez. Canciones como La bien pagá, Volver, A tu vera, Piensa en mí, Un año de amor, Puro Teatro, En el último trago o Cucurrucucú paloma son parte del repertorio.