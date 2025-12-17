Pablo Alborán responde a Feijoó: "Los andaluces contamos historias, compases y lunares, no tonterías"

Un montaje con una imagen de Feijóo y otra de Pablo Alborán.

El cantante malagueño Pablo Alborán ha salido en defensa de su tierra sumándose a las numerosas críticas dirigidas al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por unas declaraciones en las que asumía que los andaluces “no saben contar”. La frase fue pronunciada cuando el líder popular intentaba presumir de su tierra natal, explicando que Galicia cuenta con más kilómetros de costa que Andalucía, ya que las rías tienen “doble costa”.

El intento de chascarrillo ha provocado una oleada de respuestas desde Andalucía. Entre ellas, la de Pablo Alborán, que en un storie de Instagram lanzó un mensaje directo al político: “Eh… Dicen que no sabemos contar. Será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías”.

Además de Alborán, cuya respuesta se ha hecho viral, también Alejandro Sanz se ha pronunciado sobre el asunto. El cantante madrileño aseguró que en Andalucía se sabe contar con compás: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. Así se cuenta en Andalucía”. El tuit ha sido compartido por miles de usuarios y ha acumulado más de 50.000 interacciones en pocas horas.

La polémica broma llegó después de que Feijóo afirmara que “Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. Seiscientos ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España”.

En el ámbito político, la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha calificado de “falta de respeto” la frase de Feijóo. “Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía”, ha escrito en la red social X.

Ahora resulta q según Feijóo los andaluces no sabemos contar. ¿Quién te enseñó a contar a ti, Alberto? ¿Bárcenas, q contaba en B? ¿Montoro, que descontaba deudas a los amigos? ¿Rato, q contaba 1 y se llevaba 3? ¿O Ayuso, que no cuenta contigo? Imbécil... pic.twitter.com/hrmzJ5jIm2 — Ivan (@caminantes21) December 16, 2025

En la misma línea, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un mensaje mucho más duro dirigido al líder popular: “Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7.291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2.371 afectadas. Desgraciadamente, hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, @NunezFeijoo. Los andaluces también”.