Brisa Festival vuelve al Puerto de Málaga en 2026: estos son los artistas que actuarán del 23 al 25 de julio

Amaia, La M.O.D.A, Love of Lesbian, M-Clan, OBK y Siloé son algunos de los artistas que se van a subir al escenario del Brisa Festival los días 23, 24 y 25 de julio de 2026 en el Dique de Levante del Puerto de Málaga. Las entradas ya están a la venta.

Por tercer año consecutivo, este evento se celebrará frente al mar en más de 10.000 metros cuadrados, con una capacidad de acoger hasta 15.000 personas de aforo diario. Esto hace, según la organización, que sea uno de los espacios más atractivos para este tipo de eventos.

De esta manera, el cartel completo de este festival son Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK, Siloé, Ángel Stanich, Barry B, David Otero, León Benavente, Merino, Pignoise, Samurai, Sienna y Soleá Morente.

Cartel del Brisa Festival 2026. Ángel Recio

Junto a estos nombres, también actuarán diferentes bandas emergentes (la mayoría procedentes de Andalucía y especialmente de Málaga): Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, Pequeño Mal, RBT, Sara Rais, Scandinavia, Something about Tsunamis, Vis Viva y Wasabi Cru.

Brisa Festival ofrecerá de nuevo varios escenarios, una extensa y variada zona gastronómica y el área infantil ‘Brisa Kids’, donde los pequeños festivaleros disfrutarán de talleres, animación y divertidas actuaciones.

Junto a ‘Brisa Festival’, en primavera arrancará una nueva edición de ‘Brisa en tu barrio’, el ciclo de conciertos gratuitos que dinamiza los barrios malagueños con las actuaciones de artistas y bandas emergentes. Un escaparate inigualable para estos nuevos músicos en ciernes.

Presentación del Brisa Festival 2026. Ángel Recio

Además, volverá a celebrarse ‘Brisa Studio’, las jornadas de formación y profesionalización de la industria musical que se ha convertido en punto de encuentro y diálogo para profesionales del sector cultural, artistas y nuevas bandas a través de conferencias, cursos y charlas.

La primera teniente de alcalde de Málaga, Elisa Pérez de Siles; junto a la diputada provincial y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio; el presidente de Cruz Roja Málaga, Luis Utrilla; y otros responsables políticos provinciales y locales y patrocinadores, han asistido este mediodía a la presentación de Brisa Festival 2026 en la Fábrica de Cervezas Victoria.



Los representantes de Brisa Festival, Leopoldo Mérida y Agustín Fuentes, acompañados de Jordi Sánchez, líder de OBK, han sido los encargados de presentar y anunciar el cartel de esta nueva edición.