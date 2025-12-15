Lola Índigo actuará en Marenostrum Fuengirola el 14 de agosto, tras su descanso "por agotamiento mental"

Las claves nuevo Generado con IA Lola Índigo actuará por primera vez en el escenario Unicaja del festival Marenostrum Fuengirola el 14 de agosto de 2026. La cantante granadina regresa a los escenarios tras un descanso por agotamiento mental, dentro de su gira nacional. Las entradas ya están a la venta, con precios desde 66 euros en pista general y hasta 110 euros para el front stage. Marenostrum Fuengirola suma más de veinte días de conciertos confirmados para 2026, con artistas destacados como Sting, Aitana y Alejandro Sanz.

La cantante Lola Índigo se está tomando un descanso tras siete años sin parar de hacer música y el festival Marenostrum Fuengirola acaba de confirmar que el viernes 14 de agosto de 2026 la granadina estará por primera vez en su escenario Unicaja dentro de su gira nacional, ubicado en el entorno privilegiado del parque del castillo Sohail.

Lola Índigo, pese a ser la primera expulsada de OT 17, se ha convertido en una de las artistas más polifacéticas del panorama musical actual, dando el 'pelotazo' con su tema Yo ya no quiero ná, con el que inició una carrera cargada de éxitos como La niña de la escuela, La Reina o El tonto, con otro de los artistas jóvenes más populares en la actualidad: Quevedo.

Su versatilidad y un estilo plenamente reconocible le han permitido consolidarse en la industria a través de colaboraciones con figuras de primer nivel como Manuel Turizo, TINI o María Becerra. Considerada la artista de pop urbano más influyente de España, llegará al recinto fuengiroleño con un espectáculo de gran formato, a la altura de los multitudinarios conciertos en estadios que ofreció el pasado verano y que reunieron a más de 120.000 espectadores.

Las entradas se encuentran ya disponibles a través de la página web oficial del recinto y sus precios son bastante variados. La opción más económica es de 66 euros, en pista general, mientras que si elegimos grada la horquilla de precio es de 71,50 a 93,50. En caso de ser muy fan y querer ver a la artista lo más cerca del escenario posible, habrá que desembolsar un total de 110 euros para hacernos con una entrada en front stage.

Con esta nueva confirmación, Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Camela (09/05); Paco Candela (15/05); Medina Azahara (22/05); Raule (23/05); Fulanita Fest (29-31/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Ignatius Farray (07/06); Dani Martín (13/06); Salva Reina (14/06); Aitana (19/06); Manu Sánchez (21/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); El Monaguillo (28/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Los Delinqüentes (25/07); Operación Triunfo (31/07); Hombres G (01/08); Underworld (08/08); Gipsy Kings (09/08); Antonio Orozco (15/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).