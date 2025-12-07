Alexey Pajitnov, el creador del mítico Tetris, en Málaga: recibe el primer premio OXO Legends

Las claves nuevo Generado con IA Alexey Pajitnov, creador de Tetris, recibió el primer premio OXO Legends en Málaga, otorgado por el Museo del Videojuego Málaga. La entrega del galardón reconoció la contribución de Pajitnov a la historia de los videojuegos y contó con la presencia de autoridades locales y representantes del sector. Los asistentes disfrutaron de una visita privada al museo, que exhibe piezas exclusivas relacionadas con Tetris y celebra 70 años de historia del videojuego. Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, presentó en exclusiva su libro ‘The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love’, y ambos continuarán su gira en Madrid.

Alexey Pajitnov, creador del mítico Tetris, ha visitado Málaga en este puente de la Constitución para recibir un nuevo galardón: OXO Legends, otorgado por el Museo del Videojuego Málaga. La gala ha tenido lugar en el Auditorio Edgar Neville, y ha contado con la participación y el apoyo de Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.

El primer galardón OXO Legends se concede a Alexey Pajitnov por su contribución a la historia del videojuego, según han asegurado en un comunicado. Fue entregado por Javier Ramos, CEO de Kaiju Group y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

El viernes 5 de diciembre, los invitados disfrutaron de una visita privada a OXO Museo del Videojuego Málaga, donde pudieron conocer en detalle sus colecciones y exposiciones que recorren los 70 años de historia de los videojuegos incluyendo algunas piezas exclusivas relacionadas con Tetris.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha subrayado en esta gala el éxito de este museo, que se ha consolidado como una marca muy destacada dentro de la amplia oferta cultural y turística de la Costa del Sol desde que abrió sus puertas en enero del año 2023.

“Nos propusimos convertirnos en el primer destino ‘gamer’ de Europa, con una oferta de calidad y atractiva para todos los públicos”, ha recordado el presidente, quien ha señalado que este centro “ha hecho las delicias de los aficionados más exigentes y de las familias que se han acercado a disfrutar en este espacio”.

Salado, Rogers, Pajitnov y Ramos.

El presidente de la Diputación ha afirmado que OXO Museo del Videojuego "era la pieza que faltaba" para completar la oferta cultural, tecnológica, turística y de ocio en la provincia, y ha recordado que en estos tres años ha llamado la atención de las mejores casas de videojuegos del mundo, que han participado en distintas iniciativas.

En el acto ha estado presente también Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, que ha presentado en exclusiva su libro ‘The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love’.

Su aventura continúa en Madrid, donde Alexey Pajitnov y Henk Rogers visitarán OXO Museo Madrid este 8 de diciembre. A las 12h, se presentará en el museo y por primera vez en Madrid el mencionado libro.