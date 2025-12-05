Ortigosa cumple 10 años cantando a la Navidad: "Sería un sueño escucharnos en el espectáculo de luces de Larios"

Hace unos días, la gran Encarni Navarro decía en este periódico que Málaga tiene talento a reventar para llenar la calle Larios de nuestros villancicos locales. Entre sus proposiciones, los villancicos de Ortigosa, dos hermanos nacidos en Rincón de la Victoria que se han consolidado como uno de los referentes de la Navidad en Málaga.

Este año, precisamente, cumplen una década celebrando la Navidad con villancicos, un hito del que están muy orgullosos, ya que nadie les ha regalado nada en su carrera. Ellos siempre dicen que "se lo guisan y se lo comen todo" y que han tenido que pegar a "miles de puertas" para seguir escalando en la música.

El primero de los villancicos que han lanzado nació en 2016 y se lo pidieron al músico Alberto Zumaquero, al que muchos conocerán por su labor en la banda de la Esperanza o en el Carnaval de Málaga. Él es el compositor de Esto es la Navidad, un tema que marcó un antes y un después para los Ortigosa y que ahora vuelve a ver la luz muy renovado.

Diez años y un puñado de villancicos después, los hermanos Ortigosa se han vuelto a unir para rememorar aquel primer hit navideño, con una producción cuidada y un sonido lleno de frescura. La canción, para los hermanos, refleja el espíritu de estas fechas a través de una letra que invita "a celebrar la alegría, la familia, la amistad y la esperanza".

Esta pieza, que marcó el inicio de su trayectoria, ahora tiene una producción más potente y de mayor nivel, a cargo del director musical Víctor Vallejo.

Definen el villancico como una pieza que combina tradición "con un toque moderno y cercano", fiel al estilo que les caracteriza. Además, el lanzamiento coincide con su gira “Una Fiesta por Navidad”, con la que celebran también el 10º aniversario de su exitoso espectáculo navideño.

Para ellos, actuar desde la Plaza de la Constitución cada Navidad es “el mayor regalo” que pueden recibir en un año tan simbólico. “Hemos tenido la suerte de cantarle a nuestra tierra durante diez años, y hacerlo en ese escenario, con la plaza abarrotada y la iluminación de fondo, es impagable”, explican.

Subrayan, además, el valor estratégico que tiene Málaga como ciudad “superdemandada”, con público local, nacional e internacional que cada temporada convierte la plaza en un punto de encuentro multitudinario. “No hay nada más bonito que cantarle al corazón de Málaga, viendo ese espectáculo de luces y sintiendo el calor de toda la gente”, añaden.

Ortigosa también detalla el elenco artístico que les acompañará en el espectáculo navideño: Víctor Vallejo como director musical y pianista; Ana Kardo a la percusión; Miguel Ángel Gil al bajo; y un cuerpo de voces formado por Patricia Pérez, Patricia García, Sofía García, Rosa Linero y Juan Laiker.

Con la vista puesta en el futuro, los hermanos comparten un deseo: que sus composiciones formen parte algún día del espectáculo de luces de la calle Larios. “Sería un sueño que Málaga apostara también por los artistas locales para su espectáculo de luces. Que nuestra música, creada con tanto esfuerzo y dedicación cada año, trabajando para Málaga cada Navidad, sonara en la calle Larios sería un auténtico lujo. Que Mariah Carey y David Bisbal suenen es genial, pero si los artistas locales estuviéramos ahí sería un lujo”, reivindican.

Van a pasar la Navidad trabajando, como viene siendo ya costumbre, y ya tienen confirmadas más de una decena de fechas para celebrar las fiestas con todos los malagueños. Pero ojo, que también estarán fuera de la provincia, en puntos como Mallorca o Almuñécar, en Granada. Este es el listado de bolos: