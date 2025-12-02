Farruquito, Manuel Lombo o La Lupi actuarán en la sexta edición de Flamenco en el Soho CaixaBank

Las claves nuevo Generado con IA El ciclo Flamenco en el Soho CaixaBank celebrará su sexta edición en Málaga, del 16 de enero al 9 de mayo de 2026, con figuras destacadas del flamenco. Farruquito inaugurará el ciclo con su espectáculo junto al Quinteto Flamenco, ofreciendo una propuesta íntima que recorre diversos palos tradicionales. Marina Heredia, Manuel Lombo, Argentina y la compañía de La Lupi presentarán sus nuevos proyectos, combinando tradición, investigación artística y colaboraciones. El ciclo forma parte de la celebración del 15º aniversario del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, resaltando su relevancia y proyección internacional.

Málaga vuelve a convertirse en epicentro cultural con la presentación de la nueva temporada del Teatro del Soho CaixaBank, que celebra por sexto año consecutivo su ya imprescindible ciclo Flamenco en el Soho. Un proyecto nacido de la alianza entre el Teatro del Soho CaixaBank y Green Cow Music, concebido para situar al flamenco en el lugar que le corresponde, especialmente en el año en que se cumple el 15º aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La edición de 2026 comenzará el 16 de enero y se extenderá hasta el 9 de mayo, reuniendo a grandes figuras del género como Farruquito, Manuel Lombo, Argentina, Marina Heredia y La Lupi junto a su compañía. Sobre el escenario del Soho convivirán recitales íntimos, nuevos proyectos y propuestas nacidas de procesos de colaboración e investigación artística.

FARRUQUITO

El ciclo se inaugurará el 16 de enero de 2026, a las 20.00 horas, con Farruquito & Quinteto Flamenco, un espectáculo de cante, toque y baile concebido desde la honestidad y la entrega. La propuesta invita a sentir sin filtros, a dejarse llevar y a escuchar al corazón, apostando por un flamenco puro y humano donde la emoción guía cada gesto.

Durante los 60 minutos de función, el escenario recorrerá palos como la seguiriya, el cante por tangos, las alegrías, un solo de guitarra, la soleá y un cierre festero. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, figura esencial del flamenco contemporáneo y heredero de la estirpe de Farruco, propone un encuentro íntimo entre tradición y presente. Estará acompañado por Manuel Valencia al toque; Ismael de la Rosa ‘Bola’, Manuel de la Nina y Mari Vizarraga al cante; y Paco Vega en la percusión.

MARINA HEREDIA

La cantaora granadina Marina Heredia llegará al Teatro del Soho el 12 de marzo (20.00 horas) con En libertad. El camino de los gitanos, un proyecto que trasciende el formato de disco para convertirse en un viaje a la memoria y al alma de todo un pueblo.

Nacido de un proceso de investigación y de una residencia artística junto a la Duisburger Philharmoniker (Alemania), el trabajo combina creación musical y estudio histórico para convertir cada pieza —sinfónica y de cante— en legado y celebración del VI Centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la Península Ibérica.

Heredia, con una trayectoria marcada por el diálogo entre tradición y nuevas miradas, ha firmado discos como Me duele, me duele o La voz del agua. Fue la primera mujer cantaora en actuar en el Auditorio Nacional de España y hoy es una de las grandes embajadoras del cante gitano-andaluz.

MANUEL LOMBO

Manuel Lombo presentará Piano y Voz el 27 de marzo (20.00 horas), una experiencia íntima donde el artista convierte el escenario en una conversación abierta entre él, la música y el público. A través de grandes clásicos, Lombo explora la soledad y las emociones universales desde la cercanía y la autenticidad.

Autor, cantaor y compositor, su obra está marcada por un fuerte arraigo flamenco y una gran versatilidad. Aunque su discografía no sigue la ortodoxia, es reclamado por festivales como la Bienal de Málaga, Suma Flamenca, el Festival Internacional del Cante de las Minas o el Festival de la Taranta de Linares, además de escenarios como la National Gallery de Londres o el Museo Sorolla.

ARGENTINA

La artista onubense Argentina, una de las voces más emblemáticas del flamenco actual, presentará Flamenco por Cantaora el 8 de mayo (20.00 horas). Su espectáculo recorre los palos fundamentales del flamenco —soleá, alegrías, seguiriyas, marianas, verdiales, romance, bulerías y más— con su inconfundible sello personal.

Doble nominada a los Latin Grammy por Un viaje por el cante (2013) y Sinergia (2015), destaca por su capacidad para abordar géneros como el fado, el tango, el bolero o la copla sin perder la raíz flamenca. Ha actuado en escenarios nacionales e internacionales, incluido el Hollywood Bowl en 2019 junto a la Filarmónica de Los Ángeles.

CÍA. FLAMENCA LA LUPI

La bailaora y coreógrafa malagueña La Lupi presentará Lo Inédito el 9 de mayo (20.00 horas), acompañada de su compañía. El espectáculo, concebido como un manifiesto escénico en forma de cuadros, explora emociones como la euforia, la fiereza, la ira o la esperanza en un viaje íntimo incluso para la propia artista.

La propuesta cuenta con dramaturgia y dirección escénica de Alberto Velasco, el cante de Alfredo Tejada, la guitarra de Antonio González, la percusión de David Galiano, el baile de artistas invitados como Miguel Ángel Corbacho e Iván Amaya, un “ojo externo” de Eva Yerbabuena en la cuarta escena y la colaboración especial de Curro de María.

La Lupi, cuyo baile profundamente flamenco la ha llevado a coreografiar para el Ballet Nacional de España y a girar con Miguel Poveda (ArteSano), se consolida como una artista versátil e influyente dentro y fuera del flamenco.