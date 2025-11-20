El Centre Pompidou Málaga explora la conexión artística de Annette Messager y Christian Boltanski

Las claves nuevo Generado con IA El Centre Pompidou Málaga presenta la exposición temporal 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski', disponible hasta el 6 de abril de 2026. La muestra reúne una treintena de obras creadas entre 1968 y 2022, principalmente de la colección del Centre Pompidou, que exploran los vínculos y diferencias entre ambos artistas. Annette Messager y Christian Boltanski compartieron vida personal y profesional pero optaron por carreras separadas, abordando temas comunes como la memoria, la fragilidad de la existencia y la identidad. La exposición confronta trabajos individuales y colectivos de ambos creadores, mostrando afinidades y enfoques personales sobre el destino humano, el papel de la mujer y el juego entre lo íntimo y lo colectivo.

El Centre Pompidou Málaga abre al público la exposición temporal ‘AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski’, una muestra que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026 y que propone un viaje emotivo por las trayectorias paralelas —y a la vez entrelazadas— de dos figuras decisivas del arte contemporáneo.

La exposición reúne una treintena de obras creadas entre 1968 y 2022, en su mayoría procedentes de la colección del Centre Pompidou, que permiten rastrear los puntos de conexión, los ecos y los desencuentros deliberados entre ambos creadores.

Annette Messager (nacida en 1943 en Berck, Francia) y Christian Boltanski (1944–2021, París) se conocieron en París en 1970 y compartieron vida durante décadas, aunque optaron tempranamente por separar sus carreras para preservar sus universos creativos.

Aun así, sus obras convivieron puntualmente en algunas muestras colectivas de los años setenta. La exposición que ahora acoge Málaga recupera ese diálogo suspendido, enfrentando obras que revelan afinidades apenas exploradas: desde sus libros de artista e inventarios íntimos hasta vitrinas cargadas de memoria, pasando por el experimental uso de la fotografía, los objetos cotidianos y las instalaciones de carácter autobiográfico.

Una treintena de obras, procedentes en su mayoría de la colección del Centre Pompidou, y realizadas entre 1968 y 2022, reflejan los intereses, métodos y lenguajes comunes de Messager y Boltanski.

Exposición.

La exposición permite entender los territorios que cada uno exploraba de manera individual —el destino y la condición humana en Boltanski; la identidad y el papel de la mujer en Messager— mientras revela una constelación de preocupaciones compartidas: la fragilidad de la existencia, la construcción de la memoria, el juego entre lo íntimo y lo colectivo.

A la presentación de ‘AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski’ han asistido Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; Simond de Galbert, consejero de Cooperación y Acción Cultural en la embajada de Francia y director general del Instituto francés en España; Xavier Rey, director del Musée National d'Art Moderne (MNAM) Centre Pompidou; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; la artista Annette Messager; Annalisa Rimmaudo, comisaria de la exposición; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación ”la Caixa”; y Antonio Caballero, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.