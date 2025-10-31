Satué, obispo de Málaga, en el estreno de 'Godspell': "Me ha gustado tanto que tengo tentación de decir que es herética"

Las claves nuevo Generado con IA El obispo de Málaga, José Antonio Satué, asistió al estreno del musical 'Godspell' en el Teatro del Soho, invitado por Antonio Banderas. Satué, junto al antiguo obispo Jesús Catalá y Rafael Pérez-Pallarés, posó en el photocall y destacó haber disfrutado del musical, describiéndolo como un espectáculo de gran altura. El musical, inspirado en los evangelios de San Mateo y San Juan, fue elogiado por su dirección y sensibilidad al conectar temas actuales con el mensaje del Evangelio. 'Godspell', dirigido por Antonio Banderas y Emilio Aragón, estará en cartel en Málaga durante 10 semanas antes de trasladarse a Madrid.

Entre los escenarios más habituales donde encontrar a un obispo no figura precisamente una alfombra roja, pero José Antonio Satué ha venido con todo a Málaga y, como no podía ser de otra forma, no ha querido declinar la invitación de Antonio Banderas para acudir al estreno de Godspell, un musical donde se llevan a las tablas del Teatro del Soho parábolas bíblicas.

El obispo posó en el photocall con el antiguo obispo, Jesús Catalá, y el delegado de Comunicación del Obispado de Málaga, Rafael Pérez-Pallarés. Juntos no dudaron en posar ante la prensa como unas estrellas de Hollywood harían.

Las impresiones de Satué fueron de estar ante un musical de gran altura, del que afirmó haber disfrutado mucho "desde el principio hasta el final. "Me ha gustado tanto que tengo la tentación de decir que es herética, para que vaya todo el mundo", ha publicado en sus redes sociales.

Unas declaraciones que ha explicado apuntando que "cuando se estrena alguna película y un obispo sale diciendo que no es recomendable porque ataca los principios de la fe, normalmente suele ser un método de propaganda".

El musical está inspirado en el Evangelio según San Mateo, aunque Banderas desveló al obispo que algunos detalles, sobre todo en los momentos que representan la Pasión, están tomados del Evangelio según San Juan. El obispo ha destacado el valor de la dirección de Antonio Banderas, la "gran sensibilidad del director para unir los temas actuales: la guerra, la desesperanza, el sinsentido que sufre mucha gente, con el mensaje del Evangelio".

Tras más de dos meses de intensos ensayos, esta reposición del clásico del teatro musical de los años 70 nominado a los premios Tony, subió anoche el telón en el Teatro del Soho CaixaBank. Dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical permanecerá en cartel durante 10 semanas para pasar unas Navidades "mágicas en Málaga" y después viajará al Teatro Gran Pavón de Madrid a partir del 21 de enero.

Por el photocall de la calle Córdoba posó Antonio Banderas junto a todo el elenco de Godspell, formado por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Raúl Ortiz y Alex Parra y parte del equipo creativo de la compañía como Carmelo Segura (Coreografía) o Víctor Ullate Roche (Director Residente), Daniel Villarroya (Director Musical), Gabriela Salaverri (Vestuario) o Sebastià Brosa (Escenografía). Tampoco quiso perdérselo Angy Fernández, que aún lesionada, tuvo su momento en el estreno, justo al final de la función, cantando un tema con sus compañeros.

Entre los invitados que no quisieron perderse el estreno se encontraban Nicole Kimpel, Javier Calleja, Fernando Ramos o Antonio Montiel, entre otros, además de autoridades como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre o el presidente de la Diputación, Francisco Salado.