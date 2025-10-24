El genio de Rembrandt llega al Museo Carmen Thyssen de Málaga: una gran exposición hasta enero

Un momento de la presentación en el Museo Carmen Thyssen de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta la exposición 'Rembrandt grabador', con 35 estampas del famoso artista neerlandés procedentes del Museo Lázaro Galdiano. La exposición destaca dos ejes de la obra de Rembrandt: retratos y escenas bíblicas, reflejando su libertad creativa y maestría técnica. La muestra estará abierta al público hasta el 18 de enero de 2026, con el apoyo de Fundación Cajasol, ampliando su colaboración con el museo.

El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura la muestra ‘Rembrandt grabador’, con obras del pintor y grabador neerlandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn. La exposición exhibe 35 estampas procedentes del Museo Lázaro Galdiano, en su primera cesión a otra institución.

La exposición aborda dos ejes principales de la obra del artista: retratos y escenas bíblicas. Estas piezas reflejan la libertad creativa y la maestría técnica que consagraron a Rembrandt como uno de los grandes del grabado, junto a Durero, Goya o Picasso.

Los retratos y autorretratos revelan el interés del autor por el realismo psicológico y por la representación del paso del tiempo en su propio rostro. Las escenas religiosas incluyen pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, centrados en las figuras de Abraham, Isaac y Jacob, así como en episodios de la vida de Cristo.

“Esta exposición pone el broche de oro a un año de grandes proyectos en el Museo”, ha afirmado Lourdes Moreno, directora artística del Museo, que ha añadido que “la libertad creativa y extraordinaria habilidad técnica de Rembrandt como grabador cautivarán la mirada de los visitantes”.

El Museo Lázaro Galdiano conserva la principal colección privada de obras de Rembrandt en España, reunida por José Lázaro Galdiano. Su diversidad temática permite seguir la evolución técnica y expresiva del artista, cuyas láminas tuvieron destinos diversos tras la venta de su taller.

“Esta exposición ofrece una mirada íntima a su universo creativo, a través de escenas bíblicas, retratos y paisajes realizados con una maestría que marcó un antes y un después en la historia del grabado”, ha indicado Begoña Torres, directora del Museo Lázaro Galdiano.

La muestra cuenta con el apoyo de Fundación Cajasol, que amplía su colaboración con el museo después de proyectos anteriores dedicados a Juan Gris, María Blanchard y Francisco Iturrino. ‘Rembrandt grabador’ permanecerá abierta al público hasta el 18 de enero de 2026.