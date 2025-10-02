El humor gráfico, el trabajo textil y la investigación sonora, protagonistas del último trimestre del año en La Térmica

El último trimestre del año ha arrancado y la oferta cultural de La Térmica estará protagonizada por cuatro voces artísticas de proyección internacional que darán a conocer sus propuestas a través del humor gráfico, el trabajo textil y la investigación sonora.

La artista cubana Diana Fonseca y los malagueños Carla Hayes, Timsam Harding y Omar Jannan, los tres con ascendencia extranjera, son los artistas que conforman el programa del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, donde reflejarán sus trayectorias personales atravesadas por su diversidad cultural y geográfica.

A través del humor gráfico, el collage, la instalación, el trabajo textil y la investigación sonora, estas exposiciones ofrecen un recorrido diverso por los lenguajes y discursos más actuales del arte.

Fonseca, Hayes y Harding basan su trabajo en esculturas instalativas y Janaan realiza una intervención mural directa y efímera con un centenar de viñetas totalmente apegadas a nuestra realidad. Tres de las muestras se inauguran en este mes de octubre, mientras que el proyecto de Timsam Harding llegará el 4 de diciembre.

Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura, ha señalado que "a través de lenguajes muy distintos estos artistas nos ofrecen un recorrido plural que nos invita a reflexionar sobre cuestiones tan universales como la sociedad, la memoria, el cuerpo, la identidad o la percepción sensorial”.

‘Amor, humor y desamor’ de Omar Janaan

Este viernes 3 de octubre, en el RED Friday de La Térmica, se inaugura en la sala 008 Amor, humor y desamor del humorista, pedagogo y artista marbellí Omar Janaan, que se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026.

La muestra presenta más de un centenar de viñetas de humor gráfico, 119 en total, de diversos tamaños y realizadas en acrílico sobre intervención mural directa.

Su título está inspirado en el libro homónimo de Gloria Fuertes, el discurso se articula en torno al amor como motor vital, el humor para señalar lo que más chirría de la sociedad actual y el desamor como reverso oscuro de la existencia.

‘Entelequia’ de Diana Fonseca

La artista cubana Diana Fonseca presentará el próximo 16 de octubre su exposición Entelequia, un trabajo realizado ex profeso para este centro. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026.

Fonseca concibe su práctica artística como su propia entelequia: el ser humano tiende a buscar lo bello, lo que evoluciona y se perfecciona, y el arte se convierte en el medio más genuino para emprender ese viaje.

‘Este mar llamado mi espalda’ de Carla Hayes

También este mes de octubre se inaugura en la sala 017 de La Térmica la exposición Este mar llamado mi espalda, una travesía visual en la que la artista Carla Hayes teje un diálogo entre la iconografía histórica del arte occidental y las narrativas visuales contemporáneas que circulan en los medios tradicionales y las redes sociales.

Desde una mirada crítica, la artista aborda la representación de los cuerpos racializados en la tradición artística europea para tensionar y aportar un nuevo significado.

Timsam Harding

En diciembre llegará a los espacios comunes de La Térmica el proyecto más reciente del artista malagueño Timsam Harding, seleccionado de los Encuentros de Arte de Genalguacil.

Harding investiga los paisajes en movimiento a través de la relación entre velocidad, tiempo y materia y, por ello, las autovías se convierten en su principal espacio de observación, un territorio donde el tránsito constante transforma tanto el paisaje como la percepción sensorial y mental del individuo.