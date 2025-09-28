Arnold Schwarzenegger, la gran estrella de la Comic Con de Málaga: "Para mí, España es como volver a casa"

La San Diego Comic Con de Málaga llega a su fin este domingo con el cierre más esperado: la 'masterclass' del actor Arnold Schwarzenegger. El invitado de honor del festival ha repasado su carrera, sus inicios en el culturismo, su salto al cine, su experiencia política y su compromiso con el medio ambiente ante 3.000 personas en el 'Hall M', el auditorio más grande del festival.

En una charla presentada por el director Álex de la Iglesia, y con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la primera sorpresa ha estado protagonizada por un invitado inesperado: Antonio Banderas, "el malagueño más conocido después de Picasso", que ha despertado los aplausos y los vítores del auditorio tras subir al escenario.

"Málaga ha acogido todo tipo de eventos, solo nos faltaba la Comic Con", ha asegurado Banderas, imitando a su personaje de El Gato con Botas. "La primera vez que conocí a Schwarzenegger le hice una paella en mi casa y además le gustó", ha desvelado.

Con un público cada vez más entregado, Schwarzenegger ha aparecido en el escenario para comenzar su 'masterclass' titulada 'Total Recall'. "He ido a muchos de Comic Con promocionando mis películas y siempre me lo he pasado muy bien. Cuando me invitaron a venir a Málaga, al primer Comic Con en Europa, dije que sí, que me apunto", ha apuntado el mítico actor y culturista.

A sus 73 años, Schwarzenegger ha asegurado que "España es como volver a casa, aquí rodé Conan el Bárbaro en Almería, Segovia, Madrid... hace más de 40 años. Me encanta este país".

De ser una leyenda del culturismo a un icono de Hollywood y gobernador de California, el actor es el reconocido protagonista de películas inolvidables como 'Terminator', 'Predator' o 'Desafío Total', entre otras.

El actor ha comenzado recordando cómo 'Conan el Bárbaro' marcó un antes y un después en su vida. "Después de ser campeón del mundo de culturismo, ese momento en el que empiezas tu carrera con la mejor película para mí fue Conan. Es tan salvaje, tan diferente… cambió la historia del cine. Conan es un personaje cómico, increíble y muy difícil de poner en pantalla", ha explicado.

Y ha 'confesado' el secreto para dar vida al icónico bárbaro: tener a John Milius al mando. "Lo más importante es tener un gran director. Me hizo entrenar durante dos años con espada, con caballos, con lucha japonesa y medieval. Él me preparó para ser Conan".

En su charla, no podía faltar Terminator. Schwarzenegger ha detallado cómo se sintió interpretando a la máquina más famosa del cine: "Toda mi vida me entrené como una máquina. Cinco o seis horas al día, sin emociones, sin excusas. Así que cuando llegó Terminator encajé de inmediato. Recuerdo que la primera escena que rodamos James Cameron se me acercó y me dijo: ‘Se me eriza el vello del brazo, eres Terminator’. Me metí de lleno en ese personaje".

También ha bromeado con la edad y su famosa frase: "Hace 45 años dije: ‘Volveré’. Y ahora, 45 años después, digo: ‘¡Ay, mi espalda!’".

El austriaco también habló de su giro hacia la comedia, con títulos como 'Los gemelos golpean dos veces' o Poli de guardería. "Hollywood es muy extraño y difícil de cambiar. Me decían que era demasiado grande para el cine. Pero cuando conocí a Ivan Reitman y Robin Williams me dijeron: ‘Eres muy gracioso, deberías hacer comedia’. Y así nació Gemelos, que fue la comedia más exitosa de ese año".

A pesar de su estatus de estrella mundial, Schwarzenegger ha insistido en que no se hizo solo: "Mi carrera la hicieron los grandes directores, los grandes actores y sobre todo los grandes fans, porque si no van a ver las películas no tenemos nada".

Etapa política

Arnold no ha dejado fuera de su charla en Málaga su etapa como gobernador de California ni su labor actual en la Universidad del Sur de California con su Instituto Schwarzenegger. "Fue un privilegio ser gobernador de California, que no es sólo el estado más próspero de Estados Unidos, sino la cuarta economía del mundo. Ahora seguimos trabajando en temas como sanidad, infraestructuras, medio ambiente. Tenemos la responsabilidad de dejar este mundo mejor de como lo encontramos".

En este sentido, ha lanzado un mensaje contundente a las más de 3.000 fans que lo escuchaban atentamente: "La contaminación mata entre 5 y 7 millones de personas cada año. Tenemos que luchar juntos contra ella y no ver al otro como el enemigo".

Y en su alegato, el actor ha ahondado en su faceta más política. "No debemos dejar que los partidos políticos nos dividan. En América he visto cómo demócratas y republicanos se odian, pero en realidad todos son americanos. Hay que respetar a quien piensa diferente, no odiarlo", ha subrayado, para acabar su intervención con una ovación del público y su frase más famosa. "Muchas gracias por estar hoy aquí. Hasta la vista, baby".