El cosplay protagoniza la Comic-Con Málaga: "Llevo cinco meses haciendo el traje y me ha costado 1.700 euros"

El cosplay este sábado ha sido uno de los protagonistas de la Comic-Con de Málaga. Una gran cantidad de personas han decidido lucir sus mejores galas y por un momento se han sentido dentro de un anime, un videojuego o una de sus películas favoritas.

Uno de los disfraces que más ha llamado la atención ha sido el de Javi, quien ha venido desde Sevilla. Su "obra de arte", como él la llama cariñosamente, es una armadura de un color verde militar, estaba inspirada en la saga de Halo.

"Llevo 5 meses preparando el traje y me ha costado en torno a unos 1.700 euros", ha asegurado el sevillano, quien no podía andar porque todo el rato tenía que hacerse fotos con los fans. "El traje es sobre todo impresión 3D y lo tengo aquí gracias a un amigo de Alicante que me ha hecho el favor", confiesa.

Javi, sevillano con un traje inspirando en la saga Halo en la Comic-Con de Málaga Francisco Sánchez

"Yo no me voy a presentar al concurso porque no me dio tiempo a apuntarme, pero me hubiera encantado", ha afirmado con un tono un poco triste y creyendo que tenía opciones para ganar.

Este sábado se ha celebrado el concurso de cosplay de la Comic-Con de Málaga. En este certamen se han presentado un total de 27 personas para ver quién ganaba el premio a mejor cosplay de esta edición.

El concurso lo ha presentado Lord BMZ, cosplayer y cosmaker profesional. El jurado del evento ha estado liderado por Yaya Han, modelo y cosplayer americana y le ha acompañado Anhyra Cosplay y Geheichou, ambos expertos en maquillaje y diseño de trajes en cosplay.

Se han repartido un total de cinco premios: el primero de 500 euros; tres premios de 1.000 euros cada uno; y, por último, uno de 2.000 euros al conjunto más elaborado del concurso de cosplay de la Comic-Con de Málaga.

El primer premio Feroca Award (500€ en materiales) ha recaído sobre Ártica como espiritualista y los cuatro premios patrocinados por BBVA: Best Re-Creation (1.000€) han sido para Aylin Lab, Best Workmanship (1.000€) para Hermione como Blancanieves, Judge´s Choice o premio especial de los jueces (1.000€) para Violette y por último Best in Show (2.000€) para Like Linda como Jin Sakai.

El premio es importante para los cosplayers, ya que el trabajo que hay detrás de cada traje es "bastante laborioso", según han contado algunos de ellos. Ernesto, de Palencia, y Carolina, de Madrid, han confesado que su traje, inspirado en Star Wars, se lo ha hecho un chico de Pakistán.

"Cuando recogimos el traje tuvimos que adaptarlo aún más a nuestra medida y añadirle elementos con impresión en 3D y goma eva", han explicado mientras se tocaban todo el traje para comprobar la calidad del mismo.

"Hemos tenido algún imprevisto, ya que esta no es la espada que nos hubiera gustado traer aquí, pero como somos unos frikis siempre tenemos algo de Star Wars por casa", han señalado ambos intentando encender su espada láser, perteneciente al 'lado oscuro'.

No todos los trajes tienen un coste tan elevado. Unos chicos malagueños, Alejandro y Samuel, ambos vestidos de superhéroes

Samuel, que iba vestido de Peacemaker, comentó que el traje le había costado en torno a los 180 euros. "El traje es comprado, pero es muy parecido al original", ha apuntado el malagueño mientras se tocaba el robusto casco plateado.

Alejandro, con una versión casera del traje de Batman confiesa que la indumentaria le había salido por 70 euros. "Mi traje también es comprado, pero el batarang es comprado por mi aprovechando que soy soldador", ha explicado mientras tocaba el batarang para ver la calidad tan buena que tenía.

Al hablar de la Comic-Con han asegurado que se lo estaban pasando genial, pero echaban en falta varias cosas, la gran mayoría relacionadas con el cosplay.

"Me esperaba mucho más, aunque es verdad que nosotros hemos ido a más eventos de este tipo y no estaba todo tan currado", han señalado los malagueños mientras observaban un stand lleno de camisetas de Marvel.

El cosplay ha sido un incentivo más para los amantes de la Comic-Con de Málaga. "Nosotros teníamos muchas ganas de venir para ponernos los trajes de nuestros personajes favoritos", comentaban la gran mayoría de asistentes.