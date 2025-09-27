La Comic-Con comienza su tercer día con quejas y colas de más de una hora y media: "Bienvenidos a la Cola-Con"

La Comic-Con arranca su tercera jornada como se esperaba por parte de los fan, con muchas colas y unas quejas que se han repetido a lo largo de los días que lleva el evento. "Bienvenidos a la Cola-Con", así han bautizado los fans a la Comic-Con de Málaga.

Los fans, que vienen de todas partes de España y del mundo, explican que cada vez tienen menos paciencia para las colas. En algunos momentos menos que en otros, sobre todo cuando en la calle les da el sol porque tienen "miedo" de sufrir una insolación.

Un grupo de chicos de Madrid, bastante descontentos con la organización del evento, no dudan en expresar su malestar al hablar con este periódico. "Esta problemática se debe a que han vendido más entradas de lo permitido y claro, por eso nos tenemos que comer horas de cola", asegura uno de ellos.

Otro grupo que en este caso viene desde Marbella es mucho más comprensivo ante esta problemática. "Yo creo que la gente debería tener un poco más de paciencia", asegura uno de los chicos con el sombrero de Luffy, de One Piece.

José, un joven malagueño de Algarrobo sostiene que su hermano le comentó que el primer día no hubo tantas colas y que se podía estar bien, pero considera que él no va a tener la misma suerte. Eso sí, espera pasar un día tranquilo dentro de todo el caos que va a ver por el aforo de gente.

Una pareja que viene desde Palencia con un cosplay perfecto ambientado en Star Wars "tiene miedo" de no poder visitar toda la Comic-Con debido a la multitud de gente. "No sabemos si nos dará tiempo, pero me jodería bastante porque tenía muchas ganas de venir", aseguran mientras desenvainan su espada láser.

Daniel, asistente venezolano que vivió la San Diego Comic-Con de 2012 y 2013 Francisco Sánchez

Daniel de origen venezolano y que vive en Madrid comenta que él en 2012 y 2013 pudo asistir a San Diego para la Comic-Con. "En Málaga no tiene nada que ver, los precios son más caros, y la organización y la seguridad son inexistentes", expone.

Las colas para pedir hojas de reclamaciones cada vez son más largas y gente de Asturias, Bilbao y diferentes partes del mundo se empieza a ir del evento "descontentos" por no haber vivido esta experiencia como ellos querían.

"Nosotros teníamos entradas para los cuatro días, pero nos vamos a volver hoy para Asturias ya", comenta Jorge, mientras espera una cola más, esta vez para entregar la hoja de reclamaciones.