Los rincones más curiosos de la Comic Con de Málaga: la habitación de 'Toy Story', estrenos y un globo aerostático

La Comic Con de Málaga se despliega a lo largo de los 80.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) en varios espacios, tanto exteriores como interiores. Hay todo tipo de exposiciones, espacios para jugar, tiendas oficiales y hasta recreaciones de las películas y series más conocidas.

El Exhibitor Hall es uno de los espacios principales, con expositores, coleccionistas y creadores para todos los gustos. Además, 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas completan los espacios en los que los fans podrán disfrutar de charlas y paneles de sus ídolos y conocerlos de cerca.

En la zona exterior, destaca el Village, un espacio multidisciplinar que incluye un globo aerostático, un escenario propio lleno de actividades y una variada programación de actuaciones, concursos y sorpresas. Además contará con una amplia y variada oferta gastronómica.

Entre todos las exposiciones, paneles y espacios, hay varias que acaparan las miradas. Estas son algunas de las zonas más curiosas de la Comic Con de Málaga.

La habitación gigante de Andy en 'Toy Story'

Toy Story en Comic Con Málaga.

Disney firma varios espacios de la Comic Con. Entre ellos, una recreación en versión grande de la habitación de Andy, en 'Toy Story' con motivo del 30 aniversario de la película. Todos los muebles de la decoración son gigantes, para simular que visitas la habitación como si fueras un juguete más.

El guantelete de oro: 21.200 euros

Una réplica del guantelete de Thanos en la Comic-Con de Málaga Francisco Sánchez

Marvel tampoco pierde protagonismo en la Comic-Con de Málaga. En todo el espacio del evento se pueden encontrar diferentes stands en el que se pueden comprar diferentes productos para transformar a los fans en Spider-Man o en el propio Iron-Man, ambos los superhéroes de los que más se viste la gente.

Las piezas de coleccionista de esta saga también están presentes en los 80.000 metros cuadrados de evento. El guantelete de Thanos es una de las piezas más cotizadas, alcanzando los 21.200 euros.

Globo aerostático

Un globo aerostático en la Comic-Con de Málaga. Francisco Sánchez

No todo va a ser stands centrados en cómics, películas o anime. En las afueras del recinto se pueden hacer diferentes actividades como subir en un globo aerostático con el que poder ver todo el recinto de la Comic-Con de Málaga.

Piezas de coleccionista

Piezas de coleccionista.

Las figuras de Star Wars de Lladró, que cuenta con un stand en Comic Con, son piezas de coleccionista y muchas de ellas exclusivas, con precios que alcanzan hasta los 4.000 euros. El espacio de la marca en el festival permite ver en directo cómo es el proceso de creación de una de estas piezas.

La moto de Tron Ares

Moto de Tron.

En el centro de esta historia se encuentra el actor Jared Leto, quien interpreta al sofisticado programa Ares, una inteligencia artificial enviada desde el mundo digital al real con una peligrosa misión: marcar el primer contacto entre la humanidad y una entidad digital consciente. En la Comic Con, puedes visitar e incluso montarte en una réplica de la peculiar moto de luz de esta saga.

La nueva película de Predator

Espacio de Predator.

La nueva película Predator se llama Depredador: Tierras Salvajes (o Predator: Badlands en inglés), y se estrenará en cines el 7 de noviembre de 2025. Dirigida por Dan Trachtenberg, se enfoca en un joven Predator marginado de su clan en un planeta remoto, quien encuentra una aliada inesperada en un viaje para enfrentar a su adversario definitivo. La Comic Con de Málaga ofrece un decorado en el que te podrás fotografiar.

Espacios de Predator

El DeLorean DMC-12 de 'Regreso al Futuro'

El DeLorean DMC-12 de 'Regreso al Futuro' en la Comic-Con de Málaga Francisco Sánchez

Películas históricas y que marcaron la infancia de gran parte de los asistentes a la Comic-Con de Málaga también han estado presentes en parte de los stands para que todo el mundo se sienta integrado.

El DeLorean DMC-12, de la película "Back to the Future" o 'Regreso al Futuro ha sido un gran llamativo para los asistentes, quienes no dudaron en fotografiarse con uno de los coches más emblemáticos de la historia del cine.