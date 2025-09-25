Alejandro Sanz cerrará su gira española en Málaga: actuará el 24 de julio de 2026 en Marenostrum Fuengirola

Alejandro Sanz volverá a subirse a un escenario en Málaga el año que viene. Lo hará el próximo 24 de julio de 2026 para despedir su gira española en el Marenostrum Fuengirola, en el recinto de la ciudad malagueña junto al castillo Sohail.

Alejandro Sanz ha elegido el recinto fuengiroleño para volver a encontrarse con su público malagueño después de cuatro años. La última vez que cantó en la Costa del Sol realizó dos espectáculos congregando más de 30.000 personas, según han señalado desde Marenostrum.

El cantante pondrá el broche de oro a su gira por España en Fuengirola. En este espectáculo presentará en directo su último trabajo discográfico ¿Y ahora qué?. La venta general de entradas para el recinto fuengiroleño estará disponible el jueves 9 de octubre a las 10.00 horas.

Tras un arranque de gira triunfal en México que consiguió el sold out inmediato, el multipremiado artista español ha anunciado las fechas confirmadas de su gira mundial ¿Y Ahora Qué? a su paso por España, que comienza el 6 de junio en Sevilla, siendo esta ciudad junto con Fuengirola las dos únicas andaluzas confirmadas hasta la fecha.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo. Sanz destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por No Me Tires Flores junto a Rels B, Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.