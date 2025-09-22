El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena programación educativa y cultural para todas las edades

El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena programación educativa y cultural para el curso 2025-2026, una completa propuesta que combina actividades para todas las edades, inclusivas y artísticas, en colaboración con la Fundación La Caixa.

Un año más, el programa se estructura en seis grandes líneas de actuación, con el objetivo de llegar a distintos públicos y necesidades.

Incluye apartados destinados a centros educativos, comunidades en situación de vulnerabilidad, familias y jóvenes en periodos de ocio, además de secciones específicas para pensamiento y debate, co-laboratorios de creación y una programación cultural abierta al público general.

El acto de presentación celebrado este lunes ha contado con la participación de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González Novo; el responsable territorial de la Fundación “la Caixa” en Andalucía, Juan Carlos Barroso; y el equipo directivo del Museo, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

El 23 de septiembre se abren las inscripciones para centros de infantil, primaria y secundaria, que se extenderán hasta el 29 de mayo de 2026. Se proponen tres actividades principales: Como en casa (para infantil y primer ciclo de primaria), Un final como principio (segundo y tercer ciclo de primaria) y ¿En qué te puedo ayudar? (secundaria y bachillerato). Cada sesión tendrá un máximo de 25 participantes.

Además, el Departamento de Educación pone a disposición del profesorado herramientas pedagógicas gratuitas y la posibilidad de organizar visitas autónomas con sus grupos.

El museo también refuerza su labor social con programas destinados a colectivos vulnerables. A partir del 15 de octubre se pondrá en marcha Idas y vueltas, dirigido a centros en dificultad social, junto a visitas adaptadas para personas con diversidad funcional y actividades para mayores de 60 años.

La colaboración con asociaciones y entidades locales sigue siendo clave. En otoño regresará la 11ª edición de Correspondencias con la asociación AFENES y el Hospital Regional Universitario, mientras que en febrero de 2026 volverá Laboratorio de vuelos, junto a la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. También destacan proyectos como Realidades con Autismo Málaga y Mapas con CEAR, enfocados en la integración de personas con TEA y solicitantes de asilo.

Durante los fines de semana y vacaciones, el museo se abrirá a familias con propuestas que van desde cuentacuentos para bebés e iniciación musical hasta actividades para niños y niñas de 6 a 12 años.

La reflexión cultural tendrá un papel importante en torno a las exposiciones temporales Telúricos y primitivos (octubre 2025 – marzo 2026) y Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980).

La Colección Permanente también será revisitada con el ciclo Otras miradas, que busca tender puentes entre las obras costumbristas y otras disciplinas artísticas.

Co-laboratorios y talleres

En abril de 2026 arrancará EducaLab, un laboratorio de reflexión crítica para docentes y educadores. En mayo será el turno de talleres creativos dirigidos por artistas y colectivos, fomentando la exploración personal y colaborativa.

El programa se cierra con la sección de Acción Cultural, que traerá de nuevo ciclos como Costumbre (poesía) y Tangentes (danza y performance), que alcanzan su sexta y quinta edición, respectivamente.

En mayo de 2026 se abrirá la sexta convocatoria de artes vivas, que permitirá a colectivos escénicos presentar proyectos para ser estrenados en otoño. Mientras tanto, este año se presentarán los trabajos seleccionados en la quinta convocatoria, bajo el título Ancestral.

El verano quedará reservado para Música Thyssen. Conciertos íntimos, una propuesta singular que reunirá a artistas con estilos muy personales en el Patio de Columnas, un espacio emblemático del Museo. Asimismo, la Sala Noble acogerá proyectos específicos que dialogarán con las exposiciones a través de lenguajes contemporáneos.