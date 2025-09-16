La actriz Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, nueva incorporación a la Comic Con de Málaga

A pocos días del inicio del festival San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA, la organización sigue anunciando nuevas estrellas invitadas. La actriz Gwendoline Christie, conocida por su papel como Brienne de Tarth en Juego de Tronos, es la nueva incorporación anunciada este martes.

"De las épicas batallas en Poniente a las aventuras en una galaxia muy, muy lejana, su presencia ha iluminado algunos de los universos más icónicos de la cultura popular contemporánea", han detallado desde Comic Con.



La organización ha resaltado que Christie es "reconocida en todo el mundo por su inolvidable papel como Brienne de Tarth en Juego de Tronos y como la Capitán Phasma en Star Wars", y también ha conquistado al público en The Sandman y Wednesday, "consolidándose como una de las actrices más versátiles y únicas de la actualidad".

La Comic-Con es uno de los acontecimientos culturales más reconocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a 1970 en San Diego, en Estados Unidos, donde empezó como una pequeña reunión de fans del cómic y, tras más de medio siglo, se ha consolidado como un fenómeno global que atrae a más de 130.000 asistentes cada año.

A pocos días de la cita, la organización ya ha desvelado toda la programación para las cuatro jornadas del festival, con numerosas actividades. Puedes verlas en este enlace. Algunas de ellas requieren reserva previa.

La actriz compartirá protagonismo con figuras de talla mundial como Arnold Schwarzenegger, Norman Reedus (The Walking Dead), Luke Evans, y parte del elenco de One Piece, además de reconocidos creadores de cómic como Jim Lee, Jeph Loeb o C.B. Cebulski.

También se presentarán adelantos exclusivos de grandes estudios: Disney, Lucasfilm, Netflix y AMC, entre otros.