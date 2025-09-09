Luke Evans, nueva estrella confirmada para la Comic-Con de Málaga: "Ha dado vida a personajes inolvidables"

A pocas semanas de su inauguración, el festival San Diego Comic Con de Málaga sigue sumando estrellas invitadas a su cartel. La nueva incorporación es el actor y cantante galés Luke Evans, conocido por sus papeles en Disney y en películas como El Hobbit.

El festival pop más importante de Estados Unidos sale del país por primera vez para aterrizar en Málaga, donde se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Nacido en 1979 en Pontypool (Gales), Evans inició su carrera artística en el West End londinense, participando en musicales como Rent, Miss Saigon o Piaf. Su salto al cine llegó con papeles de peso en superproducciones: fue Bard el Arquero en El Hobbit, Gastón en La Bella y la Bestia, el conde Drácula en Drácula: La historia jamás contada y el temible Owen Shaw en Fast & Furious 6.

"Nos complace anunciar a Luke Evans como invitado especial en San Diego Comic-Con Málaga 2025. De la Tierra Media al castillo de Drácula y al mundo de Disney, ha dado vida a personajes inolvidables en cine y televisión. Ha construido una carrera marcada por la versatilidad, el carisma y una presencia inconfundible", han detallado desde la organización.

Luke Evans compartirá protagonismo con figuras de talla mundial como Arnold Schwarzenegger, Norman Reedus (The Walking Dead) y parte del elenco de One Piece, además de reconocidos creadores de cómic como Jim Lee, Jeph Loeb o C.B. Cebulski.

También se presentarán adelantos exclusivos de grandes estudios: Disney, Lucasfilm, Netflix y AMC, entre otros.

Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

Concursos

La San Diego Comic-Con Málaga también ha confirmado el primer concurso de cosplay, "una celebración de la creatividad, dedicación y magia". Para participar, es necesario registrarse a través del enlace que ofrecen en Instagram y solicitar una de las plazas disponibles.

El concurso se celebrará en formato pasarela con un número limitado de participantes, y habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays.

Las personas seleccionadas recibirán una acreditación para el sábado 27, día del concurso. "Si ya has comprado la tuya, te la reembolsaremos", han asegurado.