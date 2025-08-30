Cuenta atrás para la San Diego Comic-Con en Málaga: todo lo que debes saber sobre fechas, entradas y estrellas invitadas

Este 2025, por primera vez, el festival pop más importante del mundo sale de Estados Unidos para aterrizar en Málaga. El idilio entre la Comic-Con de San Diego y Málaga comienza este mes de septiembre, con la primera edición de una cita que se repetirá, al menos, hasta 2027. Aunque todavía no se conoce la programación al completo, ya son varios los invitados estrella confirmados, así como diferentes marcas internacionales.

El festival San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se estima que este acontecimiento tenga un impacto económico y mediático mundial que superará los 30 millones de euros, con 300 horas de contenido exclusivo.

A pocas semanas de la cita, apenas quedan entradas disponibles. Se adquieren a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento, con un precio de 50 euros más gastos de gestión. Sin embargo, ya solo es posible comprar el pase para el primer día del evento, jueves 25 de septiembre.

La organización aún no ha desvelado la programación completa de San Diego Comic Con Málaga, pero ya se conocen varios invitados estrella confirmados, como es Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de DC, "una auténtica leyenda del cómic, un maestro del trazo dinámico y la mente creativa que da forma al Universo DC".

Una de las últimas incorporaciones al evento ha sido el actor hispano-británico Taz Skylar, conocido entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix 'One Piece' y por su papel en el thriller 'Cleaner'.

Presentaciones

La San Diego Comic Con Málaga será además el lugar de presentación de la nueva temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que abre un nuevo capítulo "en una saga que ha marcado a generaciones, demostrando que aún quedan historias que contar en el corazón del apocalipsis", han destacado desde la organización.

Para la presentación de la nueva temporada estarán presentes en Málaga Norman Reedus, Melissa McBride, David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués y Candela Saitta.



Otro de los títulos que se presentarán en Málaga será 'Anna Rice's Talamasca: La orden secreta', que estará respaldada en el festival por su protagonista, el actor Nicholas Denton; el director, John Lee Hancock, y el productor, Mark Lafferty.

La cosplayer Yaya Han, con más de 20 años de experiencia, será parte del jurado de uno de los concursos, y es una de las invitadas confirmadas junto a la ilustradora de Marvel Peach Momoko.

Además, el festival ha desvelado algunas de las marcas internacionales que estarán presentes en Málaga: la empresa japonesa de entretenimiento y videojuegos Nintendo, la empresa Funko, el canal de televisión Nickelodeon y Bandai Namco, entre otros.

Concursos

La San Diego Comic Con Málaga también ha confirmado el primer Concurso de Cosplay, "una celebración de la creatividad, dedicación y magia". Para participar, es necesario registrarse a través del enlace que ofrecen en Instagram y solicitar una de las plazas disponibles.

El concurso se celebrará en formato pasarela con un número limitado de participantes, y habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays.

Las personas seleccionadas recibirán una acreditación para el sábado 27, día del concurso. "Si ya has comprado la tuya, te la reembolsaremos", han asegurado.

Menores gratis

Los menores de 13 años o menos podrán acceder gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. Será suficiente con incluir sus datos durante el proceso de compra, según han explicado desde la organización.

Previo al evento o a la llegada al recinto, los asistentes podrán canjear sus entradas en las Fanzones oficiales. A cambio, recibirán un Welcome Pack y una pulsera de acreditación que les dará acceso a todas las actividades incluidas en su entrada.

Banda sonora

La banda sonora oficial del festival ha sido compuesta por el madrileño Lucas Vidal, uno de los compositores españoles más internacionales, ganador de dos Goya y un Emmy.

La melodía ha sido grabada en el estudio de la Filarmónica de Viena, y ha sido toda una experiencia para Vidal. "El reto de poner música a San Diego Comic-Con Málaga, además de una aventura, ha sido una ilusión", apunta el compositor.