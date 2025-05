Verano de famosos internacionales en Málaga: Luis Fonsi cantará en la capital el próximo mes de julio

Este verano en la provincia de Málaga se plantea repleto de grandes estrellas internacionales. A las confirmaciones de Will Smith en Marbella o Jennifer López en la capital, ahora hay que sumar el concierto que Luis Fonsi ofrecerá en Málaga el próximo 24 de julio. En concreto, Fonsi actuará en la plaza de Toros de La Malagueta.

El 101 Music Festival Costa del Sol ha confirmado la participación del artista puertorriqueño en su quinta edición. Con más de dos décadas de carrera musical, Luis Fonsi actuará en la capital.

"Todo ello, regresando a los escenarios españoles con un espectáculo lleno de grandes canciones, emoción y conexión con el público", han subrayado desde la organización del festival.

Las entradas están a la venta desde este jueves. Pueden comprarse a través de la plataforma malagaentradas.com y en los canales habituales de El Corte Inglés, tanto en su página web como en tiendas físicas.

El concierto será con toda su banda, aportando un directo potente y lleno de matices y una producción escénica de primer nivel a la altura de su proyección internacional.

Como es evidente, no faltarán los éxitos del cantante de pop latino, haciendo un recorrido por sus más de dos décadas de carrera musical: No me doy por vencido, Aquí estoy yo, Nada es para siempre o Despacito estarán.

101 Music Festival

El concierto de Luis Fonsi se enmarca dentro de la V edición 101 Music Festival Costa del Sol, reconocido en el último Anuario de la Música en Vivo 2025, de la Asociación de Promotores Musicales (APM), como uno de los diez mejores festivales de ciclo de España.

El festival, que ofrece conciertos entre los meses de junio y julio, ya ha confirmado varios artistas de renombre para esta edición. El cartel incluye a Cruz Cafuné (27 de junio), Siempre Así (4 de julio), Coque Malla (12 de julio), Sara Baras (14 de julio), El Kanka (18 de julio), Ara Malikian (19 de julio) y Pastora Soler (25 de julio).