'La buena suerte' adapta una novela de Rosa Montero: "No todo lo que está en la película está en el libro ni viceversa"

La directora Gracia Querejeta ha presentado este domingo en el 28 Festival de Cine de Málaga su película 'La buena suerte', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Rosa Montero que reflexiona sobre el amor, la responsabilidad y la paternidad. La trama sigue a Pablo, un arquitecto que deja atrás su identidad para empezar de cero en un pueblo olvidado, y a Raluca, una mujer optimista que cree en las sorpresas de la vida, aunque no siempre le sean favorables.

La realizadora Gracia Querejeta, dos veces galardonada con la Biznaga de Oro en ediciones anteriores del festival, ha participado en una rueda de prensa en el cine Albéniz junto con los intérpretes Hugo Silva, Miguel Rellán y Megan Montaner; la escritora Rosa Montero y el productor Gerardo Herrero. Fue este último quien propuso a la cineasta adaptar la novela de Rosa Montero, lo que desde el principio resultó ser un reto para Querejeta porque "son medios de expresión muy distintos" y ella no lee "nunca con ojos de cineasta".

"En seguida encontré un camino. No todo lo que está en la película está en la novela y, sobre todo, no todo lo que está en la novela está en la película. Hay una cierta destilación de lo que era mi interés narrativamente hablando", ha afirmado la directora.

Gracia Querejeta ha compartido que Montero ha sido "enormemente generosa" con la realización del filme, ya que es "una cinéfila empedernida que conoce muy bien el mundo de la narración cinematográfica": "Ha sido un proceso delicado y muy fructífero", ha sumarizado.

"A mí lo que no me interesa nada es que se haga una adaptación muy fiel con una novela mía. Lo que me interesa en la cultura es que todos nos vayamos apoyando en todos", ha añadido la escritora Rosa Montero: "Lo que me interesa es que mis libros sean un escalón sobre el que un autor crea su propia obra".

La actriz Megan Montaner ha confesado que ella no había leído la novela, pero una vez lo hizo le pareció "increíble" y le "cautivó" su personaje. Su compañero de reparto Hugo Silva ha coincidido: "Me gustaba el viaje de alguien que toma la decisión de huir, pero luego su realidad se va imponiendo y se tiene que hacer cargo con toda la honestidad posible", ha expresado el intérprete.

"Yo sí leo permanentemente pensando en películas. Estoy siempre buscando historias que me puedan interesar", ha asegurado el productor Gerardo Herrero, que ha pronosticado que "al 95% de la gente que vea esta película le va a gustar y a entretener".

Por su parte, cuestionado por su intensa actividad actoral, Miguel Rellán ha respondido con humor: "Me gusta mucho mi oficio y estos insensatos me llaman. Me he comprado un libro en dos tomos que se llama 'Aprende a decir no', pero no lo he leído así que aquí estoy", ha rematado.