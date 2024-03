Las ganas y el legado de Elena Huelva llegan al Festival de Málaga: "Va por ella y por todos los que vendrán"

Noticias relacionadas Así es el emocionante pasodoble que la Comparsa de Alhaurín (Málaga) dedicó a Elena Huelva

La vida de la joven sevillana Elena Huelva se apagó el 3 de enero del año pasado a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado en 2019, cuando solo tenía 16 años y toda la vida por delante. Huelva llegó a las redes sociales por mero entretenimiento, con el fin de lograr que las vueltas que daban las agujas en el reloj se pasaran algo más rápidas entre las cuatro paredes del hospital.

Sin embargo, hubo un día en el que se dio cuenta de que podía ayudar a muchísima gente contando su día a día. Así que la joven comenzó a compartir cómo se encontraba, cómo salían los niveles en los análisis, pero también cómo se encontraba anímicamente. Así, llegó a acumular cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde levantaba pasiones por su forma de afrontar la enfermedad, con mucha positividad y bajo el lema 'Mis ganas ganan'.

Este domingo, su historia ha llegado al Festival de Málaga gracias al director andaluz José Luis Hernández Arango, que con la gran ayuda de su hermana, Emi Huelva, ha lanzado el documental Mis ganas ganan. La historia de Elena Huelva. El cineasta conoció la historia de la sevillana cuando descubrió su cuenta de Twitter, en los últimos meses de vida de la joven, y su muerte le conmovió tanto como a todos los que la seguían.

Emi muestra el lema de su hermana, que lleva tatuado. Alba Rosado

Dos semanas después de su fallecimiento, decidió escribirle por redes a Emi Huelva con el fin de proponerle este proyecto. Ella le pidió tiempo, principalmente para procesar el duelo tan complicado que estaban viviendo. Elena apenas tenía 20 años cuando falleció. "Le rechacé porque me daba un poco de vértigo. Era muy pronto, estábamos gestionándonos otras cosas y se lo quería plantear a mis padres", expresa la hermana de la fallecida, que finalmente aceptó, por seguir difundiendo el mensaje de Elena.

Sus padres han permanecido algo más retirados de las redes sociales que Emi durante la enfermedad de su hermana, pero en este documental han hecho de tripas corazón para hablar sobre su hija. "Por mi hermana y por todos los que vendrán, pues serán muchos los que pasen por una enfermedad así", lamenta Huelva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Huelva (@emihupa)

El cineasta tenía claro que quería estrenarlo en el Festival de Málaga, así que en marzo del año pasado comenzaron a realizar el dosier del proyecto. El rodaje comenzó en septiembre. "Queríamos que no se olvidara a Elena, pero sobre todo que no olvidaran su mensaje. Estoy aquí para que los políticos y todos los que tienen influencia dediquen más recursos a investigar el cáncer, la verdadera pandemia del siglo XXI. Todo el mundo tiene a alguien enfermo, directa o indirectamente. Sin embargo, no hay ninguna manifestación ni nadie sale a la calle para pedir más investigación", reivindica el director.

Así, prosigue, dice que "gastan unas energías horribles en temas que a la ciudadanía le va a dar igual" y no introducen al cáncer y lo que genera en sus debates. "Su prioridad debería ser mejorar la vida de los ciudadanos, que nuestros impuestos sirvieran para estas cosas", apunta.

Sobre qué se va a encontrar el espectador que vaya al cine a ver este documental a partir del 5 de abril, cuando se estrena en toda España, Hernández asegura que la historia de una chica "corriente y moliente" que pasa a convertirse en un icono. El documental aborda la transformación de la sevillana, que pasó de ser una adolescente más a "abrir los telediarios del país al fallecer".

Emi Huelva confiesa que se quedó en shock al ver por primera vez el documental completo. Espera que el público salga de la sala de cine con la sensación de que tienen que aprovechar al máximo cada instante de su vida. La joven estuvo en todas las grabaciones y entrevistas [aparecen en el documental personajes públicos como Toñi Moreno, Aitana o Manuel Carrasco, muy importantes para Elena], pero reconoce que al final no recordaba mucho material. "Una cosa es ver cómo se graba y otra cosa es verlo editado, con música y tal. Fue muy emocionante verlo resumido en una hora y cuarenta minutos", dice.

Su hermana siempre luchó por visibilizar la importancia de investigar una enfermedad como el sarcoma de Ewing. "Es muy emocionante poder saber que la historia va a llegar a muchas personas y que se van a recaudar fondos para la causa mientras esté en taquilla. Además, creo que va a concienciar y el mensaje de mi hermana va a calar aún más, aunque ya caló en muchísimas personas", explica.

Manuel Carrasco estuvo muy cerca de la familia durante la enfermedad de Elena, hasta el punto de visitarla en varias ocasiones en su casa y en el hospital y ahora ha escrito un tema original para el documental, Libélulas. "Manuel desde el principio estuvo ahí, pudimos conectar las vidas de mi hermana y la suya y se convirtió en alguien muy especial para las dos. Es una persona regalo, mi hermana me lo ha regalado", expresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emi Huelva (@emihupa)

Respecto al tema, la primera vez que lo escuchó, Emi se emocionó muchísimo, porque lo considera como un "cierre de círculo" por lo mucho que su hermana amaba a música. "Me conecta también con ella. Es una canción que creo que todo el mundo se va a llevar a su terreno y a su momento de vida. Eso es lo bonito de las canciones Todos tenemos libélulas en nuestra vida", dice Emi. Y la suya será para siempre Elena.