Pablo López apuesta por la malagueña Jade Zafra en el vídeo de 'Quasi': fusiona la danza y la espada

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga es una de las mayores canteras de talento joven de España y empresas y artistas son conscientes de ello. El último en apostar por una de sus graduadas ha sido el artista malagueño Pablo López, que ha contado con otra paisana, Jade Zafra, en su último videoclip, perteneciente al tema Quasi. La artista se caracteriza por creaciones propias en las que fusiona las artes escénicas con las artes marciales, algo muy poco visto en nuestro país y que asombró al equipo artístico del artista.

La canción salió el pasado 9 de diciembre y el malagueño sorprendió bastante a sus seguidores por lo rompedor que es el tema. En Quasi, López se sumerge en un amor que quema, que se aleja porque hace daño, que duda de sí mismo. Jade, en una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, agradeció a Pablo que tomara el riesgo de innovar con la electrónica porque le ha salido "un temazo" y por contar con ella para rodar el videoclip. "Es algo poco visto y no deja de ser un gesto de querer innovar, una propuesta arriesgada, pero yo agradecida por ello", añade.

Ella llegó al videoclip gracias al director de la pieza, Mario Ruiz, quien le llamó tras ver un vídeo que la malagueña subió a sus redes sociales. Se trataba de su primera creación artística propia junto a la espada al ritmo de Malamente de Rosalía. Le metió toques flamencos. "Me envió el tema de Pablo y me dijo que al oírlo había pensado inmediatamente en mí y que me quería para el video. Yo no me lo podía creer y claramente acerté", cuenta, agradecida Zafra, que ha tratado de mostrar en su interpretación la misma fuerza desgarradora que derrocha el tema.

Fue la propia Jade quien le propuso a Ruiz que quería ser en el videoclip ese amor del que hablaba Pablo con el fin de mostrar cómo se vive al otro lado de la pareja. "Cuando estás en medio de una tormenta emocional y luchas por esa persona que quieres, sabes que lo que te hace daño es su propio sufrimiento. Es una espada de doble filo, con lucha y dolor. No tengo miedo a cortarme con ella, pero a la vez me rompe por dentro. Es una historia con mucho tormento pero mucha profundidad de amor, como una tormenta de verano, ¿sabes? arrasa con todo, pero también es algo íntimo", declara.

El videoclip se grabó un día del verano pasado en la capital y Jade reconoce que ha sido una experiencia "brutal". "Pablo es muy cercano. Fue mágico escucharle tocar el piano mientras charlaba contigo. Porque él es así. Está hablando y está como Pedro por su casa tocando el piano. Es un grande", confiesa la malagueña, que recuerda cómo López alucinaba cada vez que veía los planos que protagonizaban ella y su espada. "No paraba de decir: "¿Pero esta niña? ¡Madre mía, es un huracán!"", dice riendo.

Sus inicios en el Kung-fu

Pese a que el próximo año se convertirá en cinturón negro y su dominio de las artes marciales sea exquisito, Jade Zafra, a sus 33 años, solo lleva siete en el mundillo. Tras graduarse en Artes Escénicas en ESAEM, se adentró en el desconocido mundo del Kung-fu de la mano del shifu Dani Galindo, también profesor de la escuela. Galindo regenta la escuela Shaolin HUWEI y fue allí donde Jade dio sus primeros pasos en las artes marciales. "Huwei significa el camino del que se atreve y, casualmente es donde está grabado este vídeo, con todo lo que significa", añade.

A través de la danza y el Kung-fu, Jade cree que sus creaciones son "experimentos". "Jamás pensé que por el vídeo que subí de Malamente, que para mí fue "una investigación", alguien como Manuel se iba a fijar en mí. Es que realmente mi trabajo para Pablo es el tercero... llevo muy poco haciendo esto", confiesa la artista, que con esta fusión de artes escénicas y marciales trata de explorar "nuevos lenguajes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jade Zafra 小玉 (@jade_zafra)

La conexión de Jade con la espada fue algo así como "un enamoramiento". "Es mi arma favorita, y mira que los nunchacos a mí me encanta...", reconoce. "Con el Kung-fu me pasó una cosa brutal. De echarle dos horitas a la semana pasé a entrenar muchas horas diarias. Amor a primera vista, en serio. Ha pasado a ser mi vida. Me he sumergido en el Kung-fu porque es una fantasía, tiene una estética brutal y es algo que yo valoro mucho, puesto que vengo de la danza", explica.

"Cuando hago estas creaciones salen a la vez mi espíritu de actriz, bailarina y artista marcial. Soy todo eso", expresa. Jade enamoró a Antonio Banderas este mismo año en la Gala de Premios ESAEM de las Artes Escénicas, dedicada a India Martínez. Era la segunda vez que Jade mostraba una de sus creaciones con la espada. "Lo que haces con la espada es muy difícil. Créeme que de eso sé, que soy El Zorro", espetaba el actor a la artista, entre risas.

